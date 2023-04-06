نونو سانتو يزاحم جوزيه مورينيو على تدريب تشيلسي!

أحمد رفعت
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هل يرحل سانتو عن الاتحاد من أجل تشيلسي؟

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ما زالت تبحث إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، عن مدرب جديد لخلافة جراهام بوتر، الذي تمت إقالته مؤخرًا، بسبب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق الأزرق تحت قيادته، ليدخل البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد قائمة المرشحين.

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سانتو كان يقود فريقي وولفرهامبتون وتوتنهام بالدوري الإنجليزي، قبل أن يتولى تدريب الاتحاد مع بداية الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق ترتيب دوري روشن للمحترفين خلال الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة "relevo" إلى أن نادي تشيلسي تواصل بالفعل خلال الأسبوع الماضي، مع الثنائي البرتغالي نونو سانتو وجوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع مدرب يُجيد اللغة البرتغالية أو الإسبانية، ليستطيع التواصل مع لاعبي الفريق، حيث يمتلك جواو فيليكس وتياجو سيلفا اللذان يتحدثان البرتغالية، بجانب مارك كوكوريلا وكيبا أريزابالاجا وإنزو فرنانديز وسيزار أزبيليكويتا الذين يتحدثون بالإسبانية.

ويستهدف تشيلسي التعاقد مع الإسباني لويس إنريكي المتواجد في لندن حاليًا، أو الألماني يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، من أجل قيادة البلوز مع بداية الموسم المقبل، حيث سيقوده حاليًا فرانك لامبارد حتى نهاية الموسم بشكل مؤقت.

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