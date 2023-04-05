مغازلة؟ مارسيلو جروهي يتحدث عن كريم بنزيما

أحمد رفعت
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KARIM BENZEMA REAL MADRID COPA DEL REY 05042023Getty Images
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هل نرى بنزيما في نادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل؟

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تحدث البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، عن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد، الذي تؤكد بعض التقارير على أنه اقترب من الانضمام إلى صفوف العميد.

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وأشارت بعض المصادر إلى أن بنزيما اقترب من الانتقال إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها صديقه المقرب وإمام مسجده. "اقرأ التفاصيل"

وقال جروهي خلال تصريحات لحساب دوري روشن عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سأختار مهاجم فريقنا عبد الرزاق حمد الله، وكريستيانو رونالدو".

واستطرد قائلًا: "كريستيانو رونالدو لمسيرته العظيمة، ونيمار حيث واجهته في العديد من المرات في البرازيل، وكريم بنزيما حين واجهته في نهائي كأس العالم للأندية".

ولعب جروهي نهائي كأس العالم للأندية 2017 أمام ريال مدريد، مع فريقه جريميو البرازيلي، في مونديال الأندية، والتي خسرها فريقه بهدف دون رد.

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  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
176776 الأصوات

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