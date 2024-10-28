أخبار الاتحاد اليوم | شراحيلي لن يعود قريبًا .. ووصف ساخر لبطولات العميد في آسيا بـ"دورات رمضانية"

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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تطورات تأهيل ثنائي الاتحاد .. ولوران بلان يغيب الأساسيين!

يواصل ثنائي الاتحاد المُصاب أحمد شراحيلي ودانيلو بيريرا، برنامجهما التأهيلي، من أجل العودة للمباريات، فيما لا يزال شراحيلي بحاجة لوقت أطول من أجل العودة للمران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد غياب طويل عن الملاعب منذ سبتمبر 2023.

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وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن المدير الفني الفرنسي لوران بلان، يدرس إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين عن مباراة الاتحاد والجندل، اليوم، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل الاستعداد لديربي الأهلي، الخميس المُقبل، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وتأهل الاتحاد إلى ثمن نهائي كأس الملك، بعد فوزه على العين بثلاثية نظيفة، فيما حقق الجندل كبرى مفاجآت الموسم، بإقصاء الأهلي من أغلى الكؤوس، بالفوز عليه (2-1) في دور الـ32.

وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، تصريحًا مثيرًا حول نادي الهلال، والذي وصفه بأنه ليس محور العالم، وإذا التقى الاتحاد بأوراوا الياباني، لفاز بالبطولة الآسيوية.

أكد الناقد الرياضي نهاري آل فاضل، أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، كاشفًا عن سر أفضلية بنزيما في مباريات الموسم الجاري على هداف دوري روشن السعودي.

كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، عن تفاصيل مثيرة للجدل، حول كلمات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وهيئة الرياضة سابقًا، التي دفعته إلى تقديم استقالته، كاشفًا عن أزمة كبرى يرتكبها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه الأندية.

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...

رفض لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، الحديث عن مواجهة الديربي المُرتقبة أمام الأهلي، يوم الخميس المُقبل، مؤكدًا أن تركيز الفريق منصبّ حاليًا على مباراة الجندل في كأس الملك.