كورزاوا يعرض خدماته على يوفنتوس

ظهير باريس عقده ينتهي في يونيو القادم

يخطط الظهير الفرنسي لايفين كورزاوا للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في يناير الجاري، طمحاً في البحث عن فرصة جديدة للعب بانتظام.

كورزاوا لا يلعب بصفة مستمرة مع المدرب توماس توخيل في باريس، مما يدفعه للانتقال لنادي آخر خلال الميركاتو الشتوي، مستهدفاً الانتقال للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن العلاقة القوية بين باريس ويوفنتوس، تجعل الصفقة غاية في السهولة، خاصة وأن اللاعب ينتهي عقده مع باريس الصيف القادم.

وتبدو المشكلة الأكبر لصاحب الـ27 سنة، هو عدم اعتبار فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس، مركز الظهير الأيسر كأولوية له في يناير.

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ويأتي ذلك نظراً لتواجد الثنائي أليكس ساندرو وماتيا دي تشيليو، والمستوى المميز الذي يظهران به مع الفريق هذا الموسم على جميع المستويات، مما يجعل الموقف مطمئناً للمدرب ماوريسيو ساري.

البيانكونيري يعتمد أيضاً على لوكا بيليجريني ظهير الفريق المعار إلى كالياري، كأحد الحلول المستقبلية لهذا المركز، مما يغلق الأبواب تماماً أمام كورزاوا.