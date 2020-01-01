زيدان يكشف موقف ريال مدريد في الميركاتو وموعد عودة هازارد

الليجا تعود من جديد

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه لا يستبعد حدوث أي شيء في سوق الانتقالات، كما أوضح أن نجمه إدين هازارد ليس جاهزاً بعد.

وتعود عجلة الدوري الإسباني للدوران مجدداً مساء السبت بعد توقف أثناء فترة الأعياد، إذ يواجه ريال مدريد نظيره خيتافي على ملعب الأخير.

وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "عام سعيد للجميع، متحمسون للعودة للعب، لا نعاني من مشكلة في التهديف، نعمل بشكل مكثف والهدف هو التحسن في العام الجديد، كل اللاعبين مهمين بالنسبة لي".

وأتبع: "المهم أن نعطي كل شيء في الملعب، الفشل ليس عدم تحقيق البطولات، ولكن عدم المحاولة، الدوري صعب، آخر مرة فزنا به كان بآخر لقاء في ملقة، الأبطال صعبة كذلك".

واستمر زيزو: "الجدول نتأقلم معه، خيتافي فريق قوي وصعب ويعطي كل شيء في الملعب، قريبون من الأبطال ويملكون مدرباً وفريقاً مميزاً".

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وعن سوق الانتقالات: "أي شيء قد يحدث حتى 31 يناير على صعيد المغادرين، بوجبا؟ لن أرد، لاعب في فريق آخر وأتمنى له التوفيق".

وحول الإصابات: "الجميع تقريباً جاهز وهذا أمراً مهماً لأنني أحتاج الكل، هازارد؟ لن يكون حاضراً في كأس السوبر مائة بالمائة".

ويحتل ريال مدريد الترتيب الثاني في جدول الدوري الإسباني خلف برشلونة، بفارق نقطتين بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.