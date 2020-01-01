إبراهيموفيتش: تم إجباري على مغادرة ميلان والعودة تمنحني الشغف

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لتقديم زلاتان إبراهيموفيتش كلاعب لميلان

قال زلاتان إبراهيموفيتش إنه سعيد بالعودة إلى ميلان من جديد كما أنه ما زال يمتلك الشغف والرغبة في النجاح وممارسة كرة القدم بشكل احترافي.

وجاء ذلك من خلال مؤتمر تقديم النجم السويدي صباح اليوم بعد إعلان التعاقد معه رسميًا في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وحول ذلك قال زلاتان إبراهيموفيتش إنه لم يكن يريد الرحيل عن صفوف النادي قبل سنوات ولكن صعوبات مالية فقط هي من أجبرته على هذه الخطوة.

وأضاف: "لو كان الأمر متروكًا لي حينها لم أكن لأغادر، ولكن الأمور سارت عكس إرادتي، والآن أنا أعود من جديد إلى الروسونيري بنفس الشغف"

وتابع: "لقد تحدثت مع مالديني عقب آخر مباراة لي مع لوس أنجلوس جالاكسي، بعد كارثة أتالانتا والهزيمة بخمسة أهداف كان هناك إصرار كبير من قبل الإدارة"

وأردف: "كان لدي العديد من العروض الأخرى، ولكن الأمر لم يتطلب الكثير من الوقت لكي أستقر على اختيار ميلان كخطوة مقبلة في الوقت الحالي"

وحول تاريخ النادي قال: "لا يمكن إلغاء تاريخ ميلان أو محو إنجازات الماضي، لقد حدثت أشياء كثيرة في السنوات الأخيرة تلك التي شهدت بيعي مرتين، أنا لاعب كرة قدم ومسؤول فقط عن ما يحدث على أرض الملعب"

وأكمل: "إذا لم أمتلك الإيمان بهذا الفريق فلم أكن لأتخذ قرارًا بالعودة، لدي الثقة في عودة هذا الفريق إلى سابق عهده وعلينا أن نعمل كثيرًا من أجل ذلك"

واسترسل: "الآن لدي طفلان وأدرك صعوبة تربية الأولاد والمسؤولية بجانب كونك لاعب كرة قدم في مستوى كبير، ولكنني دائمًا ما أعمل وأتوقع أن زملائي في الفريق يقومون بالشيء ذاته"

وأفاد: "بعد العودة من الإصابة شعرت بالامتنان لأنني أصبحت قادرًا على ممارسة كرة القدم مرة أخرى، لدي رغبة كبيرة في تقديم أداء جيد، ولكن فقط أحتاج إلى إدارة الأمور بشكل جيد"

إبراهيموفيتش يفسر اختياره للرقم 21 مع ميلان

يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد حقق لقب الدوري الإيطالي مع ميلان مرة واحدة في موسم 2011، وذلك بعد أن حققه مع إنتر ثلاثة مرات في 2007 و2008 و2009.