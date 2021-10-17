الزعيم والعالمي في موعد مثير في 19 من أكتوبر الجاري

يرفض الإعلامي الرياضي ورئيس نادي الكوكب السعودي دباس الدوسري، اعتبار مواجهة الهلال والنصر في نصف النهائي القاري، أعظم مباراة في تاريخ الكرة السعودية، مشيرًا إلى أنها قد تكون الأعظم في تاريخ العالمي فقط.

الزعيم والعالمي يلتقيان بعد غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في نهائي مبكر بينهما.

الفائز منهما سيواجه في النهائي إما يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي أو الفائز من مواجهة جيونبك أمام أوسان الكوريين، في 23 من نوفمبر المقبل.

"خسارة كارثية للنصر فقط"

الكثيرون أوضحوا أن لقاء الزعيم والعالمي بمثابة نهائي القرن، حيث يتسابق النصر لإضافة أولى ألقاب دوري الأبطال في تاريخه، ويسعى الهلال لإضافة لقبه الرابع، باحتساب الكؤوس التي حصدها بالمسمى القديم للبطولة.

لكن كتب دباس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربما أقوى وأعظم مباراة في تاريخ النصر، أما الهلال فذاك شأن أخر لا يرتبط تاريخه بغيره ولا بمباراة عابرة مع فريق يحلم بالوصول إلى نصف إنجازاته".

وأضاف: "خسارة النصر كوارثية، وخسارة الهلال لن تزحزحه عن قمته".

ربما أقوى وأعظم مباراة في تاريخ #النصر



أما #الهلال فذاك شأن آخر لا يرتبط تاريخه بغيره ولا بمباراة عابرة مع فريق يحلم بالوصول إلى نصف إنجازاته .



خسارة النصر كوارثية

وخسارة الهلال لن تزحزحه عن قمته . https://t.co/CgZnAE9ZkV — دباس الدوسري (@dbasdosari1) October 17, 2021

كيف تأهل الهلال والنصر لنصف النهائي؟

النصر عبر دور المجموعات متصدرًا المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري؛ صاحب الوصافة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدات الأردني، فيما حل فولاد الإيراني بالمركز الرابع بخمس نقاط.

وفي دور الـ16، تغلب العالمي على تراكتور الإيراني بهدف نظيف، أخرزه فينسنت أبو بكر.

وفي ربع النهائي، النصر تغلب على الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف وحيد، سجلها عبد الرزاق حمد الله، جلال الدين مشاريبوف "هدفين"، عبد الفتاح عسيري وسامي النجعي.

أما الهلال فجاء صعوده بصورة أصعب، فقد تأهل فأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، إذ تأخر بفارق الأهداف فقط عن الاستقلال الإيراني؛ صاحب الصدارة.

في دور الـ16، فاز الزعيم أمام الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، سجلها بافيتمبي جوميس وسالم الدوسري.

وفي ربع النهائي، جاء صعود الهلال بعد الفوز أمام برسبوليس بثلاثية نظيفة، أحرزها سالم الدوسري وبافيتمبي جوميس "هدفين".

اقرأ أيضًا..