ملاسنة حديثت بين دباس ومشجع نصراوي بعد فوز الكوكب أمام الشعلة

سخر الإعلامي ورئيس نادي الكوكب السعودي دباس الدوسري، من نادي النصر بعدما استفزه أحد مشجعي العالمي، بعد فوز فريقه أمام الشعلة.

الكوكب فاز بالديربي أمام الشعلة بهدف نظيف، على ملعب الأخير، ضمن الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى السعودي.

هذا الفوز رفع رصيد الكوكب إلى النقطة ثمانية في المركز الـ11، فيما تجمد الشعلة عند تسع نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب.

ماذا حدث بين دباس والمشجع النصراوي؟

المشجع النصراوي، الذي يحمل اسم مستعار "نصراوي صريح"، استفز دباس، بعدما كتب أن كل طموحه هو الفوز على الشعلة، ليرد عليه رئيس الكوكب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المهم كل طموحاتي أحققها من الملعب ما عندي ترشيح"، وأضاف متعجبًا: "نصراوي وصريح".

وتابع الدوسري: "مانشيت 1982 : الكوكب يسحق لاعبي النصر الدوليين وزاجالو بـ4".

المهم كل طموحاتي أحققها من الملعب ما عندي ترشيح 😜



نصراوي وصريح 🤔 https://t.co/s61eeNULdQ — دباس الدوسري (@dbasdosari1) October 14, 2021

ماذا يقصد دباس بالترشيح؟

تعود القصة إلى عام 1998، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم استحداث بطولة كأس العالم للأندية، على أن تقام النسخة الأولى في يناير 2000 بالبرازيل.

طلب فيفا من الاتحادات القارية تحديد المتأهلين للمونديال بنظام الترشيح، ووقتها كانت تقام في آسيا ثلاث بطولات هي كأس آسيا لأبطال الدوري، كأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي، وتقرر أن يتأهل بطل السوبر للمونديال، نظرًا لضيق الوقت أمام بطلي كأس الكؤوس وكأس آسيا لأبطال الدوري.

وبالفعل فاز النصر "بكل كأس الكؤوس"، بالسوبر بعدما تغلب على بوهانج ستيلرز الكوري "بطل آسيا لأبطال الدوري.

"العالمية صعبة قوية" من وقتها أصبح جمهور النصر يستخدمها لاستفزاز جمهور الهلال، حيث لم يتأهل الزعيم للمونديال إلا في عام 2019.

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