وزير الترفيه غير مقتنع بطريقة جارديم

يبدو أن تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي الحالي ووزير الرياضة السابق، غير متفائلًا بمواجهة الهلال أمام النصر القارية المنتظرة، محذرًا من خطوة العالمي على الزعيم.

الزعيم والعالمي من المقرر أن يلتقيا في 19 من الشهر الجاري، بدور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما حسما تأهلهما بالأمس.

العالمي وصل لهذا الدور بعدما تغلب على الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف وحيد، سجلها عبد الرزاق حمد الله، جلال الدين مشاريبوف "هدفين"، عبد الفتاح عسيري وسامي النجعي.

أما صعود الأزرق فجاء بعد الفوز أمام برسبوليس بثلاثية نظيفة، أحرزها سالم الدوسري وبافيتمبي جوميس "هدفين".

"النصر سيبلع الهلال بلع"

آل الشيخ سأل الجمهور عن توقعاته لديري الرياض القاري المقبل، ليقوم الإعلامي الرياضي سطام الثقيل بتوجيه نفس السؤال له، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عطنا توقعاتك با ابو ناصر، امنياتك نعرفها اكيد تعادل".

ورد وزير الترفيه: "والله يا اخوي سطام انا هلالي ... لكن المباراة ذي صعبه ... اذا جارديم استمر بطريقته وراسين الحربه ... بيبلعنا النصر بلع ويفوز ... وبيدرو يعرف للهلال ... المهم ان اللي يفوز ياخذ الكاس هذا الاهم".

والله يا اخوي سطام انا هلالي ... لكن المباراة ذي صعبه ... اذا جارديم استمر بطريقته وراسين الحربه ... بيبلعنا النصر بلع ويفوز ... وبيدرو يعرف للهلال ... المهم ان اللي يفوز ياخذ الكاس هذا الاهم👍🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2021

لكن الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني رأى أن رد آل الشيخ مجرد محاولة تخذير للعالمي، لمنح لاعبيه ثقة زائدة، تؤثر عليهم سلبيًا خلال المباراة.

وهنا رد آل الشيخ: "والله ابوبكر وحمدالله وتليسكا وش يخدرهم".

والله ابوبكر وحمدالله وتليسكا وش يخدرهم😂 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2021

كيف وصل الهلال والنصر إلى نصف النهائي القاري؟

النصر عبر دور المجموعات متصدرًا المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري؛ صاحب الوصافة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدات الأردني، فيما حل فولاد الإيراني بالمركز الرابع بخمس نقاط.

وفي دور الـ16، تغلب العالمي على تراكتور الإيراني بهدف نظيف، أخرزه فينسنت أبو بكر، ثم كانت مواجهة الوحدة بالأمس في ربع النهائي.

أما الهلال فجاء صعوده بصورة أصعب، فقد تأهل فأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، إذ تأخر بفارق الأهداف فقط عن الاستقلال الإيراني؛ صاحب الصدارة.

في دور الـ16، فاز الزعيم أمام الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، سجلها بافيتمبي جوميس وسالم الدوسري، ثم كانت مواجهة برسبوليس بالأمس في ربع النهائي.

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