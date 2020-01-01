أخبار الهلال اليوم | وزارة الرياضة خارج المنافسة على محيط الرعب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 ...

رسميًا | رد قاطع من وزير الرياضة بشأن مصير الأجانب بعد أزمة كورونا

وزير الرياضة السعودي يكشف عدد الأجانب في الدوري السعودي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. التفاصيل هنا

ترشح كاريلو وهلالي سابق للتواجد في الدوري الألماني

ترشح كاريلو وهلالي سابق للتواجد في الدوري الألماني التفاصيل هنا

جوميس يتعاقد مع عداء فرنسي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعاقد بافيتيمبي جوميس نجم هجوم الهلال مع العداء الفرنسي المعتزل راف دانش للإشراف على إعداده البدني خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19). التفاصيل هنا

المزيد من الفرق

وزارة الرياضة السعودية: لن نُناقس الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود