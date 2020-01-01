جوميس يتعاقد مع عداء فرنسي

مهاجم الهلال يستعد جيدًا لعودة النشاط الكروي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعاقد بافيتيمبي جوميس نجم هجوم الهلال مع العداء الفرنسي المعتزل راف دانش للإشراف على إعداده البدني خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ويُحاول اللاعبون في شتى أنحاء العالم الحفاظ على جاهزيتهم البدنية من خلال القيام بتدريبات خاصة في منازلهم في ظل الحجر الصحي المطبق في مختلف دول العالم ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الذي ولد في الصين في ديسمبر من العام الماضي.

الهداف الفرنسي نشر صورًا له على حسابه الرسمي على إنستجرام خلال تدريباته مع دانش ضمن برنامج تأهيله استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعود ي، والذي قيل أنه سيعود خلال أغسطس القادم.

من جانب آخر، أكدت مصادر خاصة للرياضية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل أجرت مخالصات نهائية للطواقم الفنية للفئات السنية في النادي.

وأضافت أن الإدارة الهلالية أبلغت العاملين في تلك الطواقم وجميعهم يحمل الجنسية الكرواتية أنه سيتم التواصل معهم وإبرام عقود جديدة عند عودة النشاط الرياضي ومنافسات كرة القدم.

يُذكر أن عقود جميع المدربين العاملين في الهلال قد انتهت مع بداية الشهر الجاري باستثناء الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول.