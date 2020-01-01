ترشح كاريلو وهلالي سابق للتواجد في الدوري الألماني

كاريلو لديه القدرة على التواجد في منافسات الدوري الألماني

أعدت صحيفة «90min» في نسختها الألمانية تقريرًا عن قائمة اللاعبين الذين تتمنى أن تراهم ضمن منافسات الدوري الألماني خلال الفترة المُقبلة.

القائمة التي ضمن 20 لاعبًا وتمنت الصحيفة رؤيتهم في الدوري الألماني في الفترة المقبلة، شهدت تواجد لاعب الهلال الحالي، الدولي البيروفي أندريه كاريلو، وكذلك لاعب الهلال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي عمر عبدالرحمن "عموري"

وتحدث الصحيفة عن كاريلو نجم الفريق الهلالي بشكل منفرد، ووصفته كواحد من أبرز نجوم المنتخب البيروفي في نهائيات كأس العالم الماضية التي أقيمت في روسيا صيف 2018.

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وأكدت الصحيفة أن كاريلو لديه القدرة على التواجد في منافسات الدوري الألماني، نظرًا لسابق خبرته في الدوري البرتغالي حينما لعب لنادي بنفيكا.

وتحولت الصحيفة للحديث عن اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري"، وقالت إنه يُعد لغزًا كبيرًا نظرًا لآنه يمتلك مهارات رائعة ولكنه لم يلعب في أوروبا من قبل.

ووصفت الصحيفة لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي بـ "ميسي العرب" الذي كان مرغوبًا لدى العديد من الأندية الأوروبية حينما كان في سن صغير.

يُذكر أن البيروفي كاريلو يُعد أفضل عناصر نادي الهلال خلال الفترة الاخيرة، وساهم بشكل واضح في حسم لقب دوري أبطال آسيا.