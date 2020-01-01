أخبار الهلال اليوم | بطولة ودية في الطائف، ورسالة جوميس المؤثرة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 22 يونيو 2020 ...

الهلال يتكفل بإعادة أجانبه ويفحصهم طبيًا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال قررت تحمل كافة تكاليف عودة لاعبي الفريق الأجانب والمتوقع أن تكون نهاية الأسبوع الجاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كافة الأمور الخاصة بمعسكر الزعيم وعودة الأجانب تسير وفق الخطة الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع المدرب رازفان لوشيسكو، وقد قررت الإدارة إخضاع اللاعبين لفحوصات طبية شاملة تتضمن تخطيط القلب والجهد اللياقي والتنفس بجانب التحاليل الروتينية والقياسات العضلية التي تُجرى قبل انطلاق أي معسكر إعدادي للفريق.

الهلال يقترب من خوض بطولة ودية في الطائف

رحبت إدارة الهلال بالمشاركة في بطولة ودية في الطائف ستُنظمها إحدى الشركات خلال يوليو القادم ضمن استعدادات الأندية لعودة الدوري السعودي، وقد تلقى النادي دعوة للمشاركة بالفعل وقرر تأجيل الرد عليها حتى معرفة رأي المدرب رازفان لوشيسكو، إذ وافق النادي مبدئيًا لكنه ترك القرار الأخير للمدرب الروماني.

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