تحسبًا لرحيل إدواردو .. الهلال يفاوض الإيفواري ماكس جراديل

جراديل سيكون البديل الأنسب للبرازيلي إدواردو حال رحيله.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال يواصل اهتمامه باللاعب الإيفواري ماكس جراديل، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو حال رحيله.

وينتهي عقد إدواردو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر، دون العودة لنادي الهلال.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن الهلال يواصل اهتمامه باللاعب الإيفواري، من أجل محاولة ضمه بداية من الموسم المقبل، ليكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو.

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جراديل يستطيع اللاعب في مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب والمهاجم الثاني، حيث سيكون بديلًا جيدًا للبرازيلي إدواردو، الذي قد يرحل عن صفوف الهلال.

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ومن المقرر أن يعود لاعبو الهلال الأجانب إلى المملكة العربية السعودية عن طريق البحرين، على أن يتم دخولهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حيث تضم قائمة اللاعبين: "الفرنسي جوميس والكولومبي جوستافو كويلار، والبرازيلي كارلوس إدواردو والكوري جيانج والسوري عمر خربين".

وتنطلق تدريبات الهلال تحت إشراف الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق، حيث سيشارك جميع اللاعبين المحليين، بالإضافة للبيروفي أندريه كاريلو، الذي فضّل البقاء في الرياض.