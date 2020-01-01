أخبار الهلال اليوم | رسالة الشلهوب ووزن جوميس المثير للدهشة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 18 إبريل

تصدرت تصريحات نجوم الفريق وسوق انتقالات الفريق أخبار الهلال اليوم السبت.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 18 إبريل 2020 ...

ما حقيقة مفاوضات الهلال مع نواكايمي؟

تُواصل الصحافة التركية ربط الهلال السعودي بالعديد من اللاعبين الناشطين في الدوري التركي، وآخرهم النيجيري أنطوني نواكايمي نجم طرابزون سبور. التفاصيل هنا

تغير صادم في وزن جوميس خلال فترة التوقف بسبب كورونا

اجتمع رئيس الهلال فهد بن نافل عبر الفيديو مع عدد من لاعبي الفريق والمدرب رازفان لوشيسكو، وقد تم بث الاجتماع على قناة النادي باليوتيوب وجزء منه على حسابه الرسمي في تويتر. التفاصيل هنا

الهلال يكشف حقيقة رحيل كاريلو إلى الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية مُقربة من نادي الهلال السعودي حقيقة الأنباء التي تشير إلى إمكانية رحيل اللاعب أندريه كاريلو عن الفريق واللعب في الدوري التركي. التفاصيل هنا

فاسكو دي جاما يترقب موقف جيوفينكو مع الهلال ووكيل جديد يُقربه من بارما

كشف أحد المواقع الجماهيرية لنادي بارما الإيطالي عن تحرك جديد للاعب سبيستيان جيوفينكو من أجل الرحيل عن الهلال والتوقيع لناديهم خلال الميركاتو الصيفي المُقبل. التفاصيل هنا

محمد الشلهوب يوجه رسالة خاصة إلى أكرم عفيف

وجه محمد الشلهوب قائد نادي الهلال السعودي رسالة خاصة إلى أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري وأفضل لاعب في آسيا 2019. التفاصيل هنا

سعيد العويران: سامي الجابر أسطورة، البعض يُحاول الإيقاع بيننا

أكد سعيد العويران نجم الشباب ومنتخب السعودية السابق على قوة العلاقة التي تجمعه مع نجم الهلال والأخضر السابق "سامي الجابر"، مشيرًا إلى أن البعض يُحاول الإيقاع بينهما.التفاصيل هنا