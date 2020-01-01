ما حقيقة مفاوضات الهلال مع نواكايمي؟

أسماء عديدة تربطها الصحافة التركية بالفريق السعودي

تُواصل الصحافة التركية ربط الهلال السعودي بالعديد من اللاعبين الناشطين في الدوري التركي، وآخرهم النيجيري أنطوني نواكايمي نجم طرابزون سبور.

متصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا يسعى لدعم صفوفه بعدد من اللاعبين الأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة في ظل الحديث عن رحيل عدد من نجومه الحاليين وأبرزهم سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس.

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وقد ربطته الصحافة التركية بعدد كبير من اللاعبين أبرزهم ثنائي جلطة سراي سفيان فيجولي وراداميل فالكاو، ومهاجم كلوب بروج مباي دياني المعار له من جلطة سراي، وأخيرًا ماثيو فالبوينا لاعب أولمبياكوس اليوناني.

مصادر جول في السعودية نفت كل تلك الأخبار مؤكدة أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لا تُفاوض سوى لاعب واحد هو أندرسون تاليسكا مهاجم جوانزو إيفرجراند الصيني، موضحة أن المفاوضات دخلت في مرحلة متقدمة بالفعل.

لاعب الوسط المهاجم صاحب الـ26 عامًا لعب لعدد من الأندية قبل التحاقه بالدوري الصيني أبرزها باهيا البرازيلي وبنفيكا البرتغالي، وقد خاض مع جوانزو 45 مباراة سجل خلالهم 32 هدفًا وصنع 11.