أخبار الهلال اليوم | تطورات الاستبعاد من آسيا، وتعليق عاطفي من جوميس وحاد من الجابر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 23 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ...

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جوميس: لا تحطموا أحلامنا

علق بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال على قرار الاتحاد الآسيوي استبعاد الفريق من دوري أبطال آسيا بعدما منعته إصابات لاعبيه المتعددة بفيروس كورونا من تقديم قائمة قانونية لمباراة شباب الأهلي دبي.

Don’t break our dream 😢💙 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 23, 2020

المهاجم الفرنسي كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "لا تحطموا أحلامنا".

سامي الجابر: تبرير الاتحاد الآسيوي مضحك جدًا

شن سامي الجابر أسطورة الهلال السعودي هجومًا حادًا على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب قراره استبعاد حامل اللقب من دوري أبطال آسيا.

تبرير الاتحاد الاسيوي لاستبعاد الهلال من البطولة مضحك جداً و محاولة وضع اللوم على الإدارة الهلالية يثير الريبة فعلاً ، ما يحدث امر معيب جداً. اللائحة تمنح لجنة المسابقات اتخاذ اي قرار استثنائي في حال وجود ظروف قاهرة. 1️⃣. #الهلال_شباب_الاهلي — سامي الجابر (@SamiAlJaber) September 23, 2020

وكتب الجابر عبر حسابه الرسمي على تويتر "تبرير الاتحاد الآسيوي مضحك جدًا، ومحاولة وضع اللوم على الإدارة الهلالية يُثير الريبة فعلًا، ما يحدث أمر معيب حقًا. اللائحة تمنح لجنة المسابقات حرية اتخاذ قرار استثنائي حال وجود ظروف قاهرة".

أضاف "الاتحاد الدولي أقدم على خطوات استثنائية لضمان عودة اللعبة، فهل يعجز الاتحاد القاري عن ذلك؟ الاعتذار بالجدولة غير منطقي أبدًا، هل يعجز الاتحاد الآسيوي عن جدولة 3 مباريات للهلال حتى موعد النهائي في ديسمبر القادم؟".

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