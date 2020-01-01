رسميًا | إلغاء مباراة الهلال ضد شباب الأهلي واعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا

خبر صادم

بعد دقائق من الإثارة والترقب، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا إلغاء مباراة الجولة الخامسة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي واعتبار الفريق السعودي منسحبًا من البطولة.

بطل الدوري السعودي أعلن قائمة فريقه للمباراة، والتي لم تضم سوى 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى نتيجة "إعصار" فيروس كورونا الذي ضرب الفريق وأصاب عددًا تجاوز الـ30 من عناصره ما بين لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

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الهلال كان قد طلب تأجيل مباراة الليلة أمام الفريق الإماراتي لكن الاتحاد الآسيوي رفض طلبه مُصرًا على إقامة اللقاء في وقته المحدد سابقًا رغم تلك الأزمة الكارثية والاستثنائية.

وقد تواجد الفريقان داخل استاد خليفة الدولي، ولكن الحكم أعلن إلغاء المباراة لعدم اكتمال النصاب القانوني الخاص بعدد لاعبي الهلال، إذ تنص اللوائح على عدم إقامة اللقاء بتواجد أقل من 13 لاعبًا مع الفريق.

وأعلن الاتحاد الآسيوي تطبيق لائحة البطولة وتحديدًا المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة فيروس كورونا، وبالتالي تم اعتبار الهلال منسحبًا من البطولة وألغيت جميع نتائجه ليتأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي إلى دور الـ16.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أنه سمح للأندية بقيد 35 لاعبًا في قوائمها للبطولة، لكن حامل اللقب لم يُسجل سوى 30 لاعبًا وصل منهم للدوحة 27 فقط، مضيفًا "ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات "كوفيد 19" سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفايروس كورونا، وعمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تسهيل وصول حارسي المرمى البديلين إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة".

يُشار إلى أن الهلال كان قد تأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد تعادله سلبيًا مع شاهر خودرو يوم الأحد الماضي.