صحيفة: إلغاء مباراة الهلال ضد شباب الأهلي واعتباره منسحبًا من البطولة

أخبار صادمة لحامل اللقب

أكدت صحيفة الاتحاد الإماراتية وعدد آخر من المصادر الصحفية أن مباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي المقررة مساء اليوم ضمن آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا مهددة بالإلغاء مع اعتبار حامل اللقب منسحبًا من البطولة.

بطل الدوري السعودي أعلن قائمة فريقه للمباراة، والتي لم تضم سوى 11 لاعبًا بينهم ثلاثة حراس مرمى نتيجة "إعصار" فيروس كورونا الذي ضرب الفريق وأصاب عددًا تجاوز الـ30 من عناصره ما بين لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

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الهلال كان قد طلب تأجيل مباراة الليلة أمام الفريق الإماراتي لكن الاتحاد الآسيوي رفض طلبه مُصرًا على إقامة اللقاء في وقته المحدد سابقًا رغم تلك الأزمة الكارثية والاستثنائية.

الصحيفة الإماراتية نقلت عن مصدر في الاتحاد الآسيوي قوله أن تسجيل الهلال 11 لاعبًا فقط في القائمة الأساسية والاحتياطية يعني إلغاء المباراة واعتباره منسحبًا من البطولة كاملة حسب نص المادة 4 البند 3 من اللائحة الخاصة بالمسابقات في ظل أزمة كورونا.

مصدر بالاتحاد الآسيوي: في حال تسجيل #الهلال 11 لاعباً في القائمة الأساسية والاحتياطية يتم إلغاء المباراة واعتبار الهلال منسحباً من البطولة كاملة وفق نص المادة 4 البند 3 من اللائحة الخاصة بالمسابقات في ظل ظروف #كورونا pic.twitter.com/tfvjYNIfV8 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) September 23, 2020

مضيفًا "ليس من العدل إلغاء مباراة الهلال واحتساب شباب الأهلي فائزًا لأن ذلك يؤثر على فرص فرق المجموعة، القرار الأقرب هو اعتبار الهلال منسحبًا وإلغاء جميع نتائجه في البطولة حرصًا على تكافؤ الفرص".

الهلال تأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة القارية التي يحمل لقبها بعد تعادله سلبيًا مع شاهر خودرو يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يلعب مباراة دور الـ16 يوم السبت القادم أمام ثاني المجموعة الأولى والمتوقع بنسبة كبيرة أن يكون الشرطة العراقي، لكن في حال إعلان انسحابه سيتأهل عن المجموعة كلًا من شباب الأهلي دبي وباختاكور الأوزبكي.