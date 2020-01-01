أخبار الهلال اليوم | طاقة جوميس وعودة الأجانب

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 13 يونيو 2020 ...

جوميس: أستمد طاقتي من الطبيعة

يُواصل بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال استعداداته البدنية لاستئناف الدوري السعودي، وقد نشر صورة له خلال قيامه بالجري في إحدى الغابات معلقًا "أستمد طافتي من الطبيعة".

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الهلال يُبلغ اللاعبين الأجانب بموعد العودة إلى الرياض

بدأت استعدادات الهلال لاستئناف الدوري السعودي مطلع أغسطس القادم. التفاصيل هنا

تطورات موقف إدواردو في مفاوضات الأهلي

مستقبل كارلوس إدواردو مع الهلال يبدو أنه حسم برحيله، والمفاوضات مع ناديه الجديد متواصلة. التفاصيل هنا

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