خسره الهلال .. بلهندة يقترب من اللعب بجانب مواطنه الموسم القادم

منافسة شرسة حول اللاعب المغربي

مازال مستقبل يونس بلهندة يُثير الكثير من الجدل في الإعلام والشارع الكروي الخليجي، إذ تتنافس عدة أندية على خدماته أبرزها الهلال والاتحاد و النصر من السعودية والدحيل والريان من قطر.

الجناح المغربي يرتبط مع ناديه التركي بعقد يمتد حتى 2021 لكنه حسم أمره بالرحيل عنه بسبب خلافات كثيرة مع المسؤولين والجماهير، وينتظر الجميع حسم وجهته القادمة التي سيُعلن عنها خلال أيام قليلة.

التقارير الصحفية الأخيرة كانت قد أكدت وجود خلافات مالية في المفاوضات بين اللاعب وإدارة الهلال، إذ يطلب الحصول على ستة ملايين يورو سنويًا فيما توقف عرض الفريق السعودي عند منحه أربعة ملايين يورو مع حوافز أخرى.

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وكيل أعمال اللاعب "فاتح إيليك" كشف الكثير من الغموض بقوله عبر صحيفة المنتخب المغربية أن هناك مسوؤلًا في نادٍ قطري كبير متواجد حاليًا في اسطنبول لحسم التفاصيل النهائية في اتفاقه مع بلهندة.

ورغم أنه لم يكشف عن هوية النادي القطري لكنه ألمح إليه بقوله أن ذلك النادي يستعد للتخلي عن لاعب أجنبي كبير لديه للتعاقد مع بلهندة، ليربط ذلك بالتقارير التي تتحدث عن رحيل ماريو ماندجوكيتش عن الدحيل بعدما انضم إليه في سوق الانتقالات الشتوي الأخير قادمًا من يوفنتوس.