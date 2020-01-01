أخبار الهلال اليوم | تحدٍ مهم وجديد أمام الإدارة، و"لماذا الضجيج حول مايكون؟"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 27 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 27 يوليو 2020 ...

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جوميس يكشف سر هديتيه الثمينتين للبريك وكاريلو

كشف المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس عن سر منحه هديتين ثمينتين لزميليه في الهلال محمد البريك وأندريه كاريلو. التفاصيل هنا

سعود مشعل: الهلال فقد 8 لاعبين في الموسم الاستثنائي"

انتقد الإعلامي سعود مشعل حالة الجدل الكبيرة المصاحبة لرحيل مايكون بيريرا عن النصر وغيابه عن المراحل الأخيرة من الدوري السعودي لرفض ناديه جلطة سراي تمديد عقد إعارته.

في الموسم الاستثنائي افتقد #الهلال لخدمات كل من :



1- الفرج

2- سالم

3- ياسر

4- البريك

5- عطيف

6- البليهي

7- خربين مع منتخب بلاده

8- عموري مع منتخب بلاده



ولعب الهلال جولتين كانت تعادلين بنقتطين فقط ..

الآن يغيب منهم لاعب اجنبي واحد ويملئون تويتر بالضجيج والصياح ..!!! — سعود المشعل (@Saud_me2008) July 26, 2020

وقال مشعل أن الهلال فقد في الموسم الاستثنائي 8 لاعبين أبرزهم عمر عبد الرحمن عموري وعمر خربين وياسر الشهراني ومحمد البريك وعبد الله عطيف.

الهلال يسعى لحماية نجمه من إغراءات المنافسين

تسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لحسم ملف تجديد عقد نجم الوسط سلمان الفرج مبكرًا وقبل دخوله الفترة الحرة بعد 4 أشهر، وذلك بهدف قطع الطريق على المنافسين الراغبين في ضمه.

ويُمثل هذا الملف تحديًا مهمًا للإدارة الهلالية خاصة مع قيمة اللاعب الكبيرة داخل الملعب وغرفة الملابس.

مناورة مهمة في مران الهلال يوم أمس

أخضع الروماني رازفان لوشيسكو لاعبي الهلال يوم أمس لمناورة فنية مهمة رسم خلالها خططًا فنية متنوعة استعدادًا لمواجهة النصر في الخامس من أغسطس القادم.