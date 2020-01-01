أبطال آسيا يشيد بـ"جوميس" ويطلق تصويت خاص بالفرنسي

جوميس المهاجم الأفضل في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا

أشاد الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا بالفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال عقب تجديد اللاعب لعقده مع الزعيم لمدة عامين.

وكان جوميس قد حقق لقب هداف البطولة في النسخة الماضية، برصيد 11 هدفًا، وأطلق تصويت للجماهير لاختيار الأفضل بينهم.

وقال حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تمكن جوميس من تسجيل 11 هدفًا في نسخة 2019".

المزيد من الفرق

وأضاف: "ليتوج مع الهلال بالكأس ويصبح هداف البطولة"، حيث أشار للجماهير إلى التصويت على أفضل هدف في البطولة للمهاجم الفرنسي.

تمكّن 🦁 ⁦@BafGomis⁩ من تسجيل 1️⃣1️⃣ هدف في نسخة 2019، ليتوّج مع ⁦@Alhilal_FC⁩ بالكأس ويصبح هداف البطولة! 💪⚪️🔵



لكن أي هدف هو الأفضل لغوميز؟ شاهد الأهداف وصوّت 👈 ⁦https://t.co/4ozc7iXvZ2⁩ pic.twitter.com/Yp7x6h0nWE — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) July 27, 2020

ونجح الهلال في الحصول على توقيع جوميس على عقد لمدة موسمين، من أجل استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وقيادة هجوم الأزرق.

جوميس نجح في قيادة هجوم الهلال نحو لقب دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل منذ بداية العقد الأول من الألفية الجديدة للصعود مجددًا إلى منصات التتويج الآسيوية.