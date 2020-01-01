جوميس يكشف سر هديتيه الثمينتين للبريك وكاريلو
كشف بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي سر منحه زميليه محمد البريك وأندريه كاريلو هديتين ثمينتين يوم أمس، ذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.
المدافع السعودي كان قد كشف يوم أمس عن تلقيه هدية هي ساعة رولكس من المهاجم الفرنسي، لكنه لم يُوضح أي تفاصيل خاصة بالأمر.
جوميس الذي يستعد حاليًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أوضح أن سبب الهدية هو رهان بينه وبين اللاعبين، مؤكدًا أنه سعيد جدًا للإيفاء بوعده.
إذ كتب معلقًأ على عدة صور نشرها له مع البريك وكاريلو "الانتصارات في كرة القدم لا تكون أبدًا فردية، بل جماعية. جميعنا كان لدينا هدف وطموح الفوز بلقب دوري أبطال آسيا".
أضاف "قمنا برهان حول شيء ما، ويُسعدني بكل سرور أن أوفي بوعدي".
يُشار إلى أن جوميس ارتدى قميص الزعيم صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي وساهم بقوة في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 وقد تُوج هدافًا للبطولة وأحسن لاعب بها، وقد جدد عقده مع النادي لموسمين قادمين مؤخرًا.
ياويل من هو يجي ويوقّف قباله 👊🏼 هذا الزعيم الهلال الأزرق العالي 🎼 يبقى الأسد في عرينه .. أقواله أفعاله 🦁 جوميز جدد معانا و قلبه هلالي 🥁 كم بطولة تتوقع أن يُحقهها الأسد الفرنسي عقب تجديد عقده مع الزعيم 🤔 #الهلال #الزعيم #الدوري_السعودي_للمحترفين #المنتخب_السعودي #الموج_الازرق #الاسد_جوميز #الاسد_الفرنسي #جوميز_هلالي