جوميس يكشف سر هديتيه الثمينتين للبريك وكاريلو

مهاجم الهلال كشف عن ذلك عبر السوشيال ميديا

كشف بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي سر منحه زميليه محمد البريك وأندريه كاريلو هديتين ثمينتين يوم أمس، ذلك خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

المدافع السعودي كان قد كشف يوم أمس عن تلقيه هدية هي ساعة رولكس من المهاجم الفرنسي، لكنه لم يُوضح أي تفاصيل خاصة بالأمر.

جوميس الذي يستعد حاليًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أوضح أن سبب الهدية هو رهان بينه وبين اللاعبين، مؤكدًا أنه سعيد جدًا للإيفاء بوعده.

المزيد من الفرق

إذ كتب معلقًأ على عدة صور نشرها له مع البريك وكاريلو "الانتصارات في كرة القدم لا تكون أبدًا فردية، بل جماعية. جميعنا كان لدينا هدف وطموح الفوز بلقب دوري أبطال آسيا".

أضاف "قمنا برهان حول شيء ما، ويُسعدني بكل سرور أن أوفي بوعدي".