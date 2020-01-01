أخبار الهلال اليوم | موعد وملعب نهائي كأس الملك، وعودة اللاعبين للتدريبات

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 2 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يستأنف تدريباته اليوم الإثنين

يستأنف لاعبو الهلال تدريباتهم الجماعية عصر اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة القادم في رابع جولات الدوري السعودي.

وكان المدرب رازفان لوشيسكو قد منح اللاعبين راحة من المران يوم أمس الأحد عقب الفوز مساء السبت على ضمك بهدفين دون رد.

المزيد من الفرق

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة. من هنا

تفاصيل قرعة كأس الملك .. وموعد مبدئي لنهائي نسخة 2020

الهلال تأهل لنهائي كأس الملك حيث سيُواجه النصر. تفاصيل جديدة عن المباراة النهائية هنا

سخرية هلالية وغضب نصراوي .. ردود الفعل بعد مباراة النصر والشباب