الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبات على الهلال والنصر

عقوبة على الزعيم واثنان على العالمي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توقيع عقوبات على ناديي الهلال والنصر السعوديين، اليوم الإثنين، على إثر أحداث دوري أبطال آسيا 2020.

الزعيم كان قد تم استبعاده من المشاركة في البطولة بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما ضرب فيروس كورونا الفريق، ولم يقبل الاتحاد القاري تأجيل مبارياته، لحين اكتمال القائمة بالعدد المطلوب.

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أما العالمي فقد ودع البطولة من دور قبل النهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام برسبوليس الإيراني بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

لجنة الانضباط فرضت غرامة مالية قدرها 2250 دولار على الهلال، على إثر تأخر نزول لاعبيه إلى أرض الملعب خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي، بدور المجموعات، مما أدى إلى تأخر انطلاق الشوط، مشيرة إلى أنها المرة السادسة التي يفعلها لاعبو الزعيم.

أما غرامة النصر فقدرت بثلاثة آلاف دولار، لتأخر لاعبيه للنزول لأرض الملعب، خلال مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، مما تسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني، وهي المرة الخامسة التي يفعلها العالمي.

وكذلك غُرم العالمي ألف دولار، لتأخر وصول للاعبين إلى ملعب المباراة نفسها، إذ وصلوا قبل انطلاقها بـ95 دقيقة.