أخبار الهلال اليوم | الشلهوب يُفضل جوميس واللاعبون يرحبون بالتخفيض

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 11 إبريل

تصدرت مفاوضات إدارة الهلال مع لاعبيها لتخفيض رواتبهم الفترة الجارية أخبار الفريق اليوم السبت.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم السبت 11 إبريل 2020 ...

لوشيسكو يُخبر إدارة الهلال رغبته بالبقاء في السعودية

أبلغ مدرب الهلال رازفان لوشيسكو إدارة النادي بأنه لن يسافر إلى رومانيا و سيبقى في السعودية في ظل الظروف الحالية وتوقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا.

الشلهوب: أُفضل اللعب مع جوميس عن حمدالله

تحدث محمد الشلهوب قائد فريق الهلال، عن الفرنسي جوميس مهاجم الزعيم والمغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر. التفاصيل هنا

كشف موقف لاعبي الهلال من قرار تخفيض الرواتب

أكدت تقارير صحفية سعودية موافقة عدداً من لاعبي الهلال بشكل مبدئي على تخفيض رواتبهم خلال الشهور الأربعة المقبلة. التفاصيل هنا

طارق التائب: الهلال غير طبيعي ووقعت له في ربع ساعة

أكد الليبي طارق التائب، نجم نادي الهلال السعودي السابق، على أن مفاوضاته للانضمام لصفوف الزعيم، لم تستغرق سوى ربع ساعة فقط، عبر مكالمة هاتفية جمعته برئيس النادي وقتها. التفاصيل هنا

الوسيط في صفقة محمد كالون يُؤيد الهلال ويكذب منصور البلوي

عادت صفقة محمد كالون والجدل الدائر حولها للواجهة من جديد بعد تصريحات منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق حولها، وتكذيبه رواية الهلال التي ظهرت عام 2007. التفاصيل هنا

حمدالله: الهلال ليس ليفربول، تتويجه بلقب الدوري السعودي ظلم للنصر

وصف عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر منح الهلال لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دون إكمال الموسم بالظلم، نظرًا لأن فارق النقاط بين الفريقين ليس كبيرًا ويُمكن لفريقه تجاوزه في نهاية البطولة كما حدث في الموسم الماضي. التفاصيل هنا

فتحي الجبال لجول: هذا سبب رحيلي عن الأهلي والهلال مع جيريتس كان الأقوى

يبقى المدير الفني التونسي فتحي الجبال، واحدًا من أشهر وأبرز المدربين العرب الذين مروا على منافسات الدوري السعودي، فهو المدير الفني الذي قضى عقدين في السعودية، بعدما صال وجال في عدة أندية كمساعد مدرب مع فريق سدوس قبل أن يصبح مديرًا فنيًا لفرق أخرى. التفاصيل هنا