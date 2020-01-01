كشف موقف لاعبي الهلال من قرار تخفيض الرواتب

يأتي هذا الموقف بسبب توقف النشاط الرياضي وتجمد العائدات المالية

أكدت تقارير صحفية سعودية موافقة عدداً من لاعبي الهلال بشكل مبدئي على تخفيض رواتبهم خلال الشهور الأربعة المقبلة.

وتأتي هذه الموافقة عقب طلب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل مفاوضة اللاعبين حول تخفيض رواتبهم في الفترة الجارية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يتم تخفيض رواتب اللاعبين بداية من شهر مارس حتى يونيو، بحسب ما عرضته الإدارة على اللاعبين.

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وبحسب "الشرق الأوسط" فأن إدارة النادي تعمل على إقناع بقية اللاعبين بجدوى الموافقة على تخفيض رواتبهم الشهرية لمواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه الأندية في العالم.

ويأتي هذا الموقف بسبب توقف النشاط الرياضي وتجمد العائدات المالية على أثر تفشي جائحة فيروس كورونا، مما عطل كثيراً من اقتصاديات العالم، وتسبب في خسائر مادية كبيرة.

وكان الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال قد كشف خلال مقابلة صحفية أخيرة عن اتفاقه مع إدارة النادي على تخفيض راتبه بنسبة 50% لمدة أربعة أشهر بدءً من مارس الماضي.

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وقال لوشيسكو أن الرئيس فهد بن نافل اجتمع معه ونقل له رغبة النادي تخفيض الرواتب بتلك النسبة والمدة نتيجة توقف النشاط الكروي وعدم قدرة الشركة الراعية حاليًا دفع الأموال التي كانت تدفعها سابقًا.