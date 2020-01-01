أخبار الهلال | جيوفينكو يتلقى رساله من نجله ورتوش تحسم صفقة فالكاو

جول يُقدم لكم أهم أخبار الهلال السعودي الخميس2 إبريل 2020

تواصل الصحافة السعودية تسليط الضوء على أبرز أخبار نادي الهلال بشكل مستمر، بجانب الأخبار حول مصير دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 2 إبريل 2020 ...

هتان باهبري يستعين بنجله في التدريبات

نشر هتان باهبري، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستجرام»، أثناء أداء بعض تمارين اللياقة، بعدما حوَّل المنزل إلى صالة ألعاب مُعدَّة بالأجهزة الرياضية، للحفاظ على الجاهزية خلال فترة تعليق النشاط، في ظل ضبابية المشهد حول موعد عودة الحياة إلى كرة القدم، واستعان جناح بطل آسيا بابنه سلطان، في أداء بعض التدريبات، بعدما ارتدى الهلالي الصغير قميص أزرق العاصمة؛ حيث حرص على تنفيذ تعليمات الوالد في التمرينات، قبل أن يدخل الثنائي في فاصل ترفيهي.

الهلال يضع الرتوش الأخيرة على صفقة فالكاو

قالت صحيفة الجزيرة أن نادي الهلال وضع الرتوش الأخيرة على صفقة الهداف الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم فريق جلطة سراي التركي، من أجل تدعيم صفوف بطل آسيا في فترة انتقالات الصيف المقبل، في ظل رغبة الزعيم لتأمين قوة الخط الأمامي من رحيل محتمل لأحد هدافي الفريق.

وحاولت إدارة الأزرق العالمي، برئاسة فهد بن نافل، إقناع النمر الكولومبي بالدفاع عن ألوان الهلال في الموسم الجديد، تحسبًا لرحيل جوميس الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة في يونيو المقبل، في ظل قرار الفرنسي تعليق مفاوضات التجديد حتى ختام الموسم.

ياسر القحطاني يُطالب بتوضيح موقف الدوري

أكد ياسر القحطاني نجم نادي الهلال السعودي المعتزل على ضرورة حسم مصير منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال القحطاني في مقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات : "الحقيقة أن نادي الهلال وحشني وأتمنى أشوف مبارياته".

وأضاف :"بالتأكيد المسؤولين يجتمعون من أجل مستقبل الدوري ولكننا نريد حسم وإيضاح هذا الأمر بسبب كثرة الحديث من قبل المتابعين والمحللين الرياضيين".

جيوفينكو يتلقى رسالة مؤثرة من نجله

وجه نجل اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال الحالي رسالة خاصة إلى والده المتواجد حاليًا بالرياض خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

ونشر جيوفينكو رسالة خطية من يد نجله التي كتب فيها : أبي العزيز، أفضل يوم لي عندما أقضيه معك، أحب ممارسة كرة القدم معك، أقضي أيام الإجازة معك، ونأكل سويًا، أحبك".

ويتواجد جيوفينكو حاليًا في الرياض على خلفية توقف النشاط الرياضي في المملكة وفي العالم ككل، حيث يبتعد عن أسرته المقيمة في إيطاليا.

لاعب الهلال: فريقنا مستهدف من المسؤولين وقررت ترك الكرة بسبب ذلك

أكد فهد الحبشي لاعب نادي الهلال السابق على أن فريقه كان مستهدفًا منذ فترة طويلة، وضرب مثلاً بالموقف الذي تسبب في تركه لكرة القدم بشكل عام.

وقال الحبشي في تصريحات لبرنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية، أن الفريق الهلالي تعرض للظلم قديمًا بحسب ما وصفه.

وأضاف لاعب الزعيم السابق إنه تعرض للإيقاف وتوقيع عقوبة عليه خلال مباراة فريقه أمام التعاون بالدوري بسبب واقعة لم يُشارك فيها من الأساس. التفاصيل هنا

إعلامي نصراوي : جوميس مهاجم الهلال مُصاب بالصرع وتحدث له تشنجات

صنع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل حال جدل جديدة بعدما كشف عن معاناة اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي بمرض الصرع.

المريسل قال في تصريحاته خلال برنامج الحصاد الرياضي أن مهاجم الزعيم مُصاب بحالة تشنجات، ويتعرض لها كل فترة في منافسات الدوري السعودي. التفاصيل هنا

رئيس الرائد: الهلال لم يطلب تمديد إعارة الشهري أو ضمه نهائيًا.

قال رئيس نادي الرائد "فهد المطوع" أن مهاجمه صالح الشهري سيعود للفريق بعد نهاية إعارته للهلال بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن الزعيم لم يتقدم بأي طلب حتى الآن لتمديد الإعارة أو شراء اللاعب السعودي نهائيًا.

الشهري تألق مع الهلال ويُعد من العناصر البديلة الممتازة لدى المدرب رازفان لوشيسكو، وقد أكد المطوع أن الأولوية تبقى للهلال حال أراد شراء اللاعب.

وليد الفراج يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس إدواردو

رد الإعلامي وليد الفراج على سؤال أحد المتابعين للناقد الرياضي عادل التويجري حول إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم نادي الهلال السعودي إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المُقبلة.

وقال الفراج في تصريحاته خلال برنامج "الدوري مع وليد" ردًا على السؤال : "حاليًا لا توجد أموال للتعاقد، فالدولة رفعت يدها عن الأندية ولا داعي لمثل هذا الهياط، وما أحد لديه أموال وينتظر وزارة الرياضة. التفاصيل هنا

هل يرحل بافيتيمبي جوميس عن الهلال السعودي؟

اقترب نادي الهلال السعودي من الإبقاء على مهاجمه الفرنسي، بافيتيمبي جوميس خلال الموسم المقبل، بعدما ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن رحيل صاحب الـ34 عامًا. (طالع التفاصيل)

شروط إدواردو لتجديد عقده

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط عن تفاصيل حديث وكيل البرازيلي كارلوس إدواردو مع مجلس الزعيم، للموافقة على تجديد عقد اللاعب، إذ طلب التوقيع على عقد مدته أكثر من موسم، بجانب الحفاظ على المزايا الموجودة بعقده الحالي، مبررًا طلباته بتلقي اللاعب أكثر من عرض خليجي وكذلك عروض برازيلية.

الفرج يعلق على رحيل إدواردو

علق سلمان الفرج على أنباء رحيل زميله إدواردو عن الفريق، حيث علق عبر فيديو بث مباشر لزميله عبد الله المعيوف: "صدق إدواردو بيروح الأهلي ولا إشاعة؟"، ليكتفي الحارس بالضحك.

لوشيسكو يشيد بجمهور الهلال ويتحدث عن صعوبة الحياة في المملكة

أشاد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بجمهور الهلال، خلال حوار أجراه مع صحيفة "فوريا" اليونانية، حيث قال: "نلعب دائمًا بمدرجات ممتلئة، والجمهور يخلق أجواء رائعة، وبشكل عام الجمهور السعودي دائم الحضور لكافة مباريات الدوري".

وعن الحياة بالمملكة، أضاف: "سمعت كلام كثير قبل قدومي إلى هنا، لكن الحياة أفضل مما توقعت ومما سمعت، فهنا توجد حرية كذلك، وإن كنت أرى أن الحياة هنا أصعب مما هي عليه في اليونان، فباليونان الناس يجعلونك تشعر براحة أكبر، بينما في المملكة الوضع صعب".