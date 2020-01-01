كارلوس إدواردو .. الهلال يُفاوضه، والأهلي يُصدم بمطالبه

عقد اللاعب ينتهي مع الزعيم بنهاية الشهر الحالي

مازال مسلسل البرازيلي كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال متواصلًا في الإعلام السعودي، إذ ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 30 يونيو الجاري ولم يُجدد حتى الآن، وقد ربطته التقارير بعدة فرق من داخل وخارج السعودية أبرزها وأكثرها جدية الأهلي.

الحلقة الأخيرة في ذلك المسلسل كشفت عنها صحيفة الرياضية السعودية، إذ أفادت أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل فتحت خط المفاوضات مع صانع الألعاب لتمديد عقده لمدة شهرين والبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وأعلن الاتحاد السعودي مؤخرًا أنه سيُستأنف في الرابع من أغسطس وينتهي في العاشر من سبتمبر القادم.

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مفاوضات الهلال مع إدواردو تأتي بعد تأكيدات معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن عقود اللاعبين لن تُمدد حتى نهاية الموسم الجاري وإلى ما بعد الـ30 من يونيو إلا بموافقة الطرفين.

الرياضية أوضحت من جانب آخر أن مفاوضات الأهلي مع إدواردو يقودها الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالنادي، وقد قدم عرضًا للاعب بتوقيع عقد لمدة 3 سنوات مقابل حصوله على 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

الصحيفة أضافت أن اللاعب البرازيلي رفض العرض وطالب بالحصول على 4.5 مليون دولار سنويًا، وهو الطلب الذي صدم إدارة الأهلي، إذ يتجاوز كثيرًا المبلغ المعروض من جانبها لإتمام التعاقد.

وأتمت الرياضية بالتأكيد على أن المفاوضات بين الطرفين لم تأخذ الطابع الرسمي بعد، إذ اقتصرت على الحديث الشفهي دون تقديم عرض مكتوب.