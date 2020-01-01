الأهلي يرد على تغريدة دي سوزا المريبة

مصدر من داخل النادي يتحدث

ردت إدارة النادي الأهلي السعودي على التغريدة المريبة التي نشرها لاعب وسط الفريق جوزيف دي سوزا يوم أمس عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال فيها "اللعبة انتهت"، وذلك بالتأكيد على عدم وجود خلافات معه وانتهاء أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

اللاعب البرازيلي كان قد حذر بالرحيل عن النادي حال لم يتسلم مستحقاته المالية المتأخرة، ولكن تم حل تلك الأزمة بالفعل بمنحه راتب شهرين قبل أن يُغادر السعودية عائدًا إلى البرازيل بسبب توقف النشاط الرياضي وضمنه دوري كأس محمد بن سلمان للمترفين السعودي إثر أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن مصدر خاص قوله عن تغريدة دي سوزا التي أثارت جدلًا واسعًا وكذلك قلق جمهور الراقي "لا ندري ماذا يقصد دي سوزا بهذه التغريدة، ولا سيما أن جميع الخلافات السابقة معه قد تم حلها بما فيها متأخراته المالية، حيث تسلم راتب شهرين بعد أن تقدم بخطاب رسمي قبل سفره، وسمحت إدارة النادي له ولباقي اللاعبين الأجانب بالسفر إلى دولهم نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا الجديد".

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وأضاف المصدر "سلمنا اللاعبين راتب شهر فبراير ولكن الرواتب التالية تأخرت وذلك بسبب أزمة كورونا، التأخير طبيعي في ظل توقف جميع النشاطات الرياضية إلى جانب ترتيب عديد من الأمور الخاصة بتقليص رواتب اللاعبين المحليين والأجانب".

"هناك تحرك حاليًا من مسؤولي النادي لتأمين الرواتب وصرفها قبيل عودة المنافسات، علمًا بأنه تم التواصل مع جميع اللاعبين حول تخفيض 50% بناء على رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

يُذكر أن وزارة الرياضة قررت عودة النشاط الرياضي في السعودية بدءً من 21 يونيو الجاري، وبعدها أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الدوري في الرابع من أغسطس القادم.