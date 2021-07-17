ماذا طلبوا؟ .. جماهير الهلال تُشعل تويتر برسالة قوية للوليد بن طلال

انتفاضة هلالية على منصة السوشيال ميديا الشهيرة

مازال تويتر هو وسيلة جماهير كرة القدم السعودية لتوجه رسائلها الخاصة والتعبير عن مشاعرها تجاه ما يحدث خلال سوق الانتقالات الصيفي، وقد أشعلت جماهير الهلال المنصة الزرقاء بإطلاق هاشتاج حمل رسالة قوية للأمير الوليد بن طلال الداعم الأكبر للفريق.

الهلال لم يتم هذا الصيف سوى صفقة أجنبية واحدة بتعاقده مع موسى ماريجا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بورتو، وقد حاول ضم أندرسون تاليسكا لكنه خسر الصراع لصالح جاره النصر.

ماذا قالت جماهير الهلال في رسالتها إلى الوليد بن طلال؟

أطلق الجمهور الأزرق هاشتاج "بيريرا مطلب هلالي يالوليد" عبر تويتر، والذي سُرعان ما تحول إلى "تريند" بعدما شارك به الآلاف من المغردين وأبدوا تفاعلهم معه.

الجمهور طالب الوليد من طلال بالتعاقد مع ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وقد جاء ذلك تزامنًا مع هاشتاج آخر بعنوان "رحيل فييتو مطلب" طلبوا خلاله التخلي عن لوسيانو فييتو الذي تعاقد معه النادي في يناير الماضي.

جماهير الموج الأزرق تشعر بالضيق والاستياء من عمل إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل هذا الصيف، خاصة مع إبرام المنافس الرئيسي النصر لعدد من الصفقات القوية، وقد طلبت في هاشتاج سابق أعضاء شرف النادي بالتدخل ودعمه ماليًا للتعاقد مع المزيد من النجوم.

ما هي آخر التطورات بخصوص الهلال وبيريرا؟

اهتمام الهلال بصاحب الـ25 عامًا أخذ الصيغة الرسمية مؤخرًا، وحسبما أعلن الصحفي التركي إكرم كونور، إذ تقدم النادي بعرض قيمته 7 ملايين يورو لضم اللاعب.

وقد فتح المدير الفني للفريق الإنجليزي "فاليريان إسماعيل" الباب مؤخرًا أمام بيريرا للرحيل عن الفريق الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إذ أشاد بالتزامه في التدريبات واحترافيته متوقعًا في نفس الوقت رحيله نظرًا للعروض الكبيرة التي تلقاها.

ماذا قدم بيريرا خلال الموسم الماضي مع وست بروميتش؟

بيريرا بدأ مسيرته مع وست بروميتش في صيف 2020 حين انضم له قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 8 ملايين يورو، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2024.

لاعب الوسط المهاجم البرازيلي لعب 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.

أبرز تغريدات جمهور الهلال ضمن هاشتاج "بيريرا مطلب هلالي يالوليد"

نستعرض بعض تغريدات جمهور الهلال ..

الاعب موافق على الانتقال الى #الهلال وناديه كذالك موافق على إنتقاله فقط لم يتبقى الا 💵 وتنحسم مع اللاعب ✍🏻💙..



ولاعب صغير واسطوري وراح يعطيك اقل شي ٤ مواسم احسمها ياطويل العمر والهلال يستااهل وجمهور الهلال يستااهل @Alwaleed_Talal



#بيريرا_مطلب_هلالي_يالوليد pic.twitter.com/fC8n4PJyZe — هلالي كويتي 🇸🇦🇰🇼 (@alhilal_q877) July 17, 2021

لم يتبقى الا 💵 كل شي حسم مع اللاعب ✍🏻💙..



رتوتوها عشان يتكفل فيها الوليد . #بيريرا_مطلب_هلالي_يالوليد 💙💙🔥. pic.twitter.com/d5oDM6Dq7x — 📊📰 TFM . (@CH1iZi) July 17, 2021