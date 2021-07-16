حُسم الأمر .. جارديم يُفاضل بين أجنبيين لبقاء أحدهما ورحيل الآخر

واحد من اثنين فقط سيبقى في الهلال

أكدت صحيفة اليوم السعودية أن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال حسم أمر الأجانب في الفريق، إذ استقر على بقاء 5 ويُفاضل حاليًا بين لاعبين لبقاء أحدهما ورحيل الآخر.

الهلال يمتلك 7 أجانب حاليًا هم بافيتمبي جوميس وأندريه كاريلو ولوسيانو فييتو وسيباستيان جيوفينكو وجوستافو كويلار وجانج هيون سو، بجانب الوافد الجديد موسى ماريجا.

من هم اللاعبان الذان يُفاضل بينهما جارديم؟

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، أكد أن المدرب البرتغالي يُفاضل حاليًا بين سيباستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو لاتخاذ قراره بشأنهما.

وأضافت أن مدرب موناكو سابقًا يرى أن لاعبًا واحدًا فقط من اللاعبين يجب أن يستمر مع النادي فيما سيرحل الآخر لعدم الحاجة له.

ولم تكشف الصحيفة عن اللاعب الذي قد ينضم للهلال بدلًا من جيوفينكو أو فييتو، لكن المصادر اختلفت حوله، إذ يتحدث البعض عن استهداف المدافع الكولومبي جيسون مورييو، فيما يتحدث البعض الآخر عن إمكانية التعاقد مع جناح أو حارس مرمى.

من يرحل، جيوفينكو أو فييتو؟

الخيار صعب جدًا دون شك، إذ يمتلك كل لاعب نقاط قوة وكذلك نقاط ضعف تلعب دورًا مباشرًا في تقييمه وإمكانية استفادة الهلال منه الموسم القادم.

جيوفينكو لاعب انسجم مع الهلال وساعد النادي وأثبت قدراته ونجح بالفعل، فيما فييتو لم يُقدم بعد الأداء المطلوب وخيب الآمال كثيرًا باستثناء بعض المباريات في الجولات الأخيرة من الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

في المقابل، جيوفينكو أكبر سنًا وحالته البدنية محل قلق، وكذلك فسخ عقده الممتد حتى صيف 2023 أسهل من فسخ عقده فييتو الممتد حتى صيف 2024.

فييتو لعب 35 مباراة مع الهلال الموسم الماضي سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5، فيما لعب جيوفينكو الذي تعرض لإصابات كثيرة 22 مباراة سجل خلالهم هدف واحد وصنع 4، علمًا أن الإيطالي لم يُقيد في دوري أبطال آسيا وقد انتقد العديد هذا القرار.

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