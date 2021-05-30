المدة والراتب .. الكشف عن تفاصيل عقد الهلال مع جارديم

الهلال أتم التعاقد مع المدرب البرتغالي

أكدت جل المصادر الصحفية المتابعة توصل الهلال لاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لتدريبه الموسم القادم خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس الذي سيرحل بنهاية عقده عقب مواجهة الفيصلي في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وفيما كان الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو قد أكد حسم الأمور تمامًا، كشف الصحفي البارز سيزار لويس ميرلو عن تفاصيل العقد الذي سيُوقعه جارديم خاصة المدة والراتب.

متى سينتهي عقد الهلال مع جارديم؟

الصحفي الأرجنتيني "ميرلو" أوضح أن جارديم سيُوقع على عقد يمتد لموسم واحد فقط، بحيث ينتهي صيف 2022.

الأندية السعودية اعتادت في المواسم الأخيرة التعاقد مع المدربين لموسم واحد فقط، ومن ثم حال نجاحه يتم التفاوض على تجديده لموسم آخر، وذلك حتى لا تتورط في قضايا مالية وشروط جزائية حال فشل المدرب وأراد النادي التخلص منه.

كم يبلغ راتب جارديم مع الهلال؟

سيزار لويس ميرلو كشف عن التفاصيل المالية الخاصة بعقد جارديم مع الهلال، إذ أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن المدرب صاحب الـ46 عامًا سيحصل مع جهازه الفني المساعد على 7 ملايين يورو خلال مدة القد البالغة موسم واحد.

ما هي آخر تجارب جارديم التدريبية؟

المدرب البرتغالي بدأ مسيرته التدريبية عام 2003، لكن تجربته الأهم والأنجح كانت مع موناكو وقد بدأت عام 2014 وانتهت عام 2018، وخلالها تُوج مع الفريق بالدوري الفرنسي موسم 2016-2017 ووصل في نفس الموسم لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس فرنسا.

المدرب أقيل من تدريب موناكو في 2018 ثم عاد لمنصبه في يناير 2019 واستمر حتى ديسمبر من نفس العام، ولم يُدرب أي فريق آخر منذ ذلك الوقت.

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