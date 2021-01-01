أخبار الهلال اليوم | من يعوض هيون سو؟ وجيوفينكو يعود

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 فبراير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

من يعوض هيون سو؟

يحدد البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال، اليوم الأحد، من سيشارك بدلًا من المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، خلال ديربي الرياض أمام النصر، المقرر إقامته بعد غدٍ الثلاثاء.

ويفاضل ميكالي بين الثنائي متعب المفرج ومحمد جحفلي، للدفع بأحدهما بجوار علي البليهي في قلب الدفاع.

هل سيشارك المعيوف في الديربي؟

يُنتظر أن يتحدد موقف عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، من مواجهة النصر اليوم الأحد، بشكل نهائي.

الحارس كان قد شارك بشكل جزئي في مران الأمس، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، للإصابة.

جيوفينكو يعود بالديربي

أوضحت صحيفة "عكاظ" أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط الهلال، سيعود للتشكيل الأساسي للفريق في اللقاء المقبل أمام النصر، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام الاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني للزعيم استبعد الإيطالي من المباراة الماضية، خوفًا من حصوله على الإنذار الرابع، مما يغيبه عن لقاء الديربي، لتراكم البطاقات.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد النصر في قمة الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ ( طالع التفاصيل )

لا تعرف الهزيمة وانتصارًا تاريخيًا .. مدرسة التدريب "اللاتينية" مع الهلال أمام النصر

في تجربة ليست بالجديدة على نادي الهلال، تولى مهمة تدريب الفريق مدرب من قارة أمريكا الجنوبية "اللاتينية"، وهو البرازيلي روجيرو ميكالي، بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونستعرض خلال التقرير التالي، نتائج المدربين أصحاب الجنسيات من قارة أمريكا الجنوبية رفقة نادي الهلال، خلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك منذ انطلاقته موسم 2008-2009 حتى الآن..( طالع التفاصيل )