تقارير .. مارسيليا يقطع الطريق على الهلال ويتعاقد مع سامباولي

سامباولي في طريقه لتدريب مارسيليا الفرنسي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، توصل لاتفاق مع الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب أتلتيكو مينيرو البرازيلي، من أجل تدريب الفريق الفرنسي.

إدارة الهلال كانت قد تواصلت مع سامباولي خلال الأيام الماضية، من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق، خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو، الذي رحل عن تدريب بعد أن تمت إقالته مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إلى أن مارسيليا اقترب من الاتفاق بشكل نهائي مع سامباولي، خاصة وأنه يعد هو الخيار الأول لقيادة الفريق، خلال الفترة الحالية.

ويرتبط خورخي سامباولي بعقد مع أتلتيكو مينيرو حتى ديسمبر 2021، ولكنه جميع المؤشرات تشير إلى أنه اقترب من الرحيل عن فريقه الحالي.

التقارير الفرنسية أشارت إلى أن سامباولي سيتوجه إلى مارسيليا بفرنسا رفقة 3 مساعدين له على الأقل، على أن يوقع على عقد يمتد إلى عامين، حتى يونيو 2023.

ويسعى سامباولي للعودة للتدريب في أوروبا مجددًا، بعد تجربته مع إشبيلية الإسباني، موسم 2016-2017، رافضًا كل العروض التي وصلت له الفترة الأخيرة، أبرزها من الهلال السعودي.

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سامباولي كان ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الهلال، والتي تضم أيضًا أندرية بواش وليوناردو جارديم وأولاريو كوزمين المدرب السابق للهلال والمنتخب السعودي.