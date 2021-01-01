الكشف عن سبب رفض كوزمين لعرض تدريب الهلال

تعرف على سبب رفض كوزمين لتدريب الهلال

رفض المدرب الروماني أولاريو كوزمين، العرض المقدم من نادي الهلال من أجل تدريبه، خلفًا لمواطنه رازفان لوشيسكو، الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا.

الهلال قرر إقالة رازفان لوشيسكو، بعد سوء نتائج الفريق مؤخرًا، وتبحث الإدارة برئاسة فهد بن نافل، عن مدرب جديد يقود الفريق خلفًا للمدرب الروماني.

وأشارت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية، إلى أن كوزمين رفض عرض الهلال، لأنه ليس في عجلة من أمره، وينتظر عرضًا من الصين أو اليابان.

وأكدت الصحيفة على أن كوزمين يبحث عن عرض لا يقل عن 7 ملايين يورو سنويًا، كما كان يحصل مع فريقه السابق جيانجسو الصيني.

جاء ذلك بعد دخول كوزمين في قائمة المدربين المرشحين لتدريب فريق شانجهاي إيست آسيا الصيني، والذي سيدفع له 8.5 مليون يورو في الموسم الواحد، حال توليه مهمة تدريبه.

وسبق لكوزمين وتولى مهمة تدريب الهلال خلال الفترة من 2007 حتى 2009 قاده فيها لتحقيق 3 بطولات، الدوري السعودي مرة وكأس ولي العهد مرتين.

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ويتولى مهمة تدريب الهلال حاليًا البرازيلي روجيرو ميكالي بشكل مؤقت، وذلك لحين التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.