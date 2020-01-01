نجم الهلال السابق: نحن بحاجة لمثل عمر السومة

السوري نجم الأهلي مثال يحتذى به

أشاد محمد الخراشي؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، بالسوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، مؤكدًا أن كافة الأندية بحاجة إلى محترف مثله.

السوري صاحب الـ31 عامًا يلعب لاراقي منذ صيف عام 2014، إذ انضم له قادمًا من القادسية الكويتي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2020-2021.

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وخلال هذه السنوات، حصد السومة أربع بطولات مع الفريق الجداوي، بواقع لقب من كل من الدوري السعودي، كأس السوبر السعودي، كأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب حصده للقب هداف الموسم ثلاث مرات، ومرة وحيدة حصل على لقب أفضل لاعب موسم 2015-2016.

وكتب الخراشي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كم نحن بحاجه لمثل الكابتن عمر بجميع أنديتنا، مستوى فني عالي، روح رياضية أعلى، جوانب إنسانية مجتمعية، ولاء وانتماء للشعار صادق ومنطقي، تستحق هاذهي المحبة من جميع الجماهير بمختلف ميولها".

كم نحن بحاجه لمثل الكابتن عمر بجميع انديتنا مستوى فني عالي روح رياضية اعلى جوانب إنسانيه مجتمعية ولاء وانتما للشعار صادق ومنطقي تستحق هاذهي المحبة من جميع الجماهير بمختلف ميولها pic.twitter.com/sLUGIE24zy — محمد الخراشي (@m_kharashi) June 7, 2020

يذكر أن السومة وافق مؤخرًا على تخفيض عقده مع الأهلي بنسبة 50%، للمساهمة في تخليص النادي الجداوي من الأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ومما ترتب عليه من إيقاف النشاط الرياضي في جميع أنحاء المملكة.