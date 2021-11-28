"النصر مطالب بعقاب تاليسكا على تصريحه"

أثار تصريح أندرسون تاليسكا مهاجم النصر عقب الفوز على الأهلي مساء الجمعة الماضي جدلًا واسعًا، وقد طالب الناقد الرياضي محمد الذايدي إدارة النادي السعودي بعقاب اللاعب.

النصر كان قد استعاد نغمة الانتصارات أخيرًا، وبعد غياب 4 مباريات، بفوزه على الأهلي في جدة ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بهدفين مقابل هدف.

ماذا قال تاليسكا عقب فوز النصر على الأهلي؟

صاحب هدفي الفوز على الأهلي أشاد بحماس وروح لاعبي النصر خلال المباراة، ورفض التعليق على قرار النادي فسخ عقد عبد الرزاق حمدالله وقبول استقالة حسين عبد الغني، مؤكدًا أنها قرارات إدارية لا علاقة له بها.

تاليسكا وجه بعدها رسالة واضحة وصارمة للإعلام، إذ قال "ما أريد تأكيده وإيضاحه هو عدم وجود أي مشاكل في النصر، نحتاج من الإعلام التوقف عن الحديث عن الفريق والمشاكل داخله، نعلم أن هذا الحديث ظهر بسبب النتائج الأخيرة، لكننا مجموعة جيدة ونعمل بجد ولا نريد سوى الدعم من الجميع والتزام الصمت من الإعلام تجاه الفريق".

تصريح اللاعب أثار جدلًا واسعًا، حيث رأى البعض أنه موجه للإعلام النصراوي بشكل محدد بعد حديثهم السلبي عن الفريق خلال الفترة الماضية.



لماذا طالب الذايدي إدارة النصر بعقاب تاليسكا؟

الناقد الرياضي مبارك الشهري رأى أن تصريح تاليسكا لم يكن موجهًا أبدًا للإعلام والجمهور النصراوي، مشيرًا إلى أنه كان يقصد الأشخاص الذين يُطاردون لاعبي النصر ويتعرضون لهم في أماكن تواجدهم، وكذلك لمن يشتم اللاعبين ويُسيئ لهم في منصات التواصل الاجتماعي.

محمد الذايدي اختلف تمامًا مع الشهري، حيث رأى أن كلمات صاحب الـ27 عامًا القاسية موجهة تحديدًا للإعلام النصراوي الذي كان يُغطي أخبار الفريق ويتحدث عن مشاكله، وقد طالب الإدارة بعقابه حتى لا يتكرر الأمر من غيره.

إذ قال "تصريح تاليسكا لا يليق أبدًا، وأطالب إدارة النصر بعلاج هذا الموضوع من بدايته وأن تُعاقب تاليسكا بتطبيق اللائحة عليه، لأنه مس الإعلام المهتم بالنصر".

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