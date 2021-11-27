"بنسبة 95% .. هذا هو المدرب الجديد للنصر"

كشف الناقد الرياضي مبارك الشهري عن اسم المدرب الجديد لنادي النصر السعودي، والذي سيخلف البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من الشباب في الدوري السعودي.

الفريق السعودي نجح أخيرًا في استعادة نغمة الانتصارات بعودته من جدة بالنقاط الكاملة من مواجهة الأهلي مساء أمس في الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ هزمه 2-1، ويُنتظر حاليًا الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيقوده حتى نهاية الموسم على الأقل.

ماذا قال الشهري عن مدرب النصر الجديد؟

مبارك الشهري وخلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أوضح أن النصر منذ رحيل روي فيتوريا قبل عام تقريبًا تولى تدريبه 6 مدربين آخرهم المؤقت مارسيلو سالازار الذي خلف بيدرو وقاد الفريق أمام الرائد والأهلي.

وأضاف مؤكدًا أن النادي بات قريبًا جدًا من الكشف عن هوية مدربه الجديد، والذي سيكون بنسبة 95% الفرنسي رودي جارسيا، مشيرًا إلى أن خطوة واحدة متبقية على ذلك يحسمها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

إذ قال "المدرب خلال العام الماضي ومنذ إقاله روي فيتوريا تولى تدريبه مدربًا كل شهرين تقريبًا، إذ بدأ بفيتوريا ثم ألين هورفات ثم مانو مينيزيس ثم مارسيلو سالازار ثم بيدرو إيمانويل ثم سالازار مرة أخرى، والآن في انتظار المدرب الجديد".

تابع "كان هناك تنافسًا بين النصر ومانشستر يونايتد على التعاقد مع جارسيا، لكن رالف رانجيك أرسل موافقته النهائية على تدريب الفريق الإنجليزي مما أخرجه من السباق على جارسيا، وهذا يعني أن المدرب الفرنسي أصبح بنسبة 95% المدرب الجديد للنصر، ولا يفصل حدوث ذلك رسميًا سوى توقيع مانشستر يونايتد لعقد رانجيك".

أتم "هذا الوضع حاليًا إلا إن حدثت مفاجأة كبيرة ولم يتم التوصل لاتفاق مع جارسيا، وأستبعد ذلك تمامًا، لكن إن حدث سيكون البرتغالي آبيل فيريرا هو المدرب الجديد لأنه الخيار الثاني".

من هو رودي جارسيا المرشح لتدريب النصر؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه هذا العام.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونيخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

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