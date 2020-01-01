ماذا طلب فيتوريا من إدارة النصر بشأن وليد عبد الله وعوض خميس؟

المدرب يود حسم بعض الملفات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي طلب من إدارة النادي تجديد عقدي عوض خميس ووليد عبد الله على وجه السرعة.

النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين كان قد نجح في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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ويبدو أن المدرب البرتغالي يود إغلاق كافة الملفات المفتوحة للتفرغ لمنافسة الهلال على لقب الدوري السعودي والاستعداد جيدًا لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، والذي سينطلق في فبراير القادم.

إذ رفع فيتوريا تقريره الخاص بالفريق للإدارة، وقد تضمن توصية منه بتجديد عقدي حارس المرمى ولاعب الوسط على وجه السرعة بعد علمه بنهايتهما بنهاية الموسم الجاري، مما يعني دخولهما الفترة الحرة بالفعل وهو ما يُتيح لهم التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للنصر.

ولا يُعد وليد عبد الله الحارس الأساسي للنصر، إذ يشغل الأسترالي براد جونز هذا المكان، ولم يلعب مع الفريق هذا الموسم سوى لقاء واحد كان ضد عفيف في كأس خادم الحرمين الشريفين وانتهى لصالح العالمي 5-1.

ولعب عوض خميس 8 مباريات مع النصر هذا الموسم منها 6 كلاعب أساسي.