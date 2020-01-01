صحيفة | التعاون يشكو الهلال بعد توقيعه مع مدالله عليان

التعاون متمسك بمدافعه

يبدو أن تعاقد الهلال مع مدالله عليان مدافع التعاون لن يخلو من المشاكل والقضايا، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة سكري القصيم تنوي التقدم بشكوى ضد بطل آسيا.

الفريق الأزرق أعلن رسميًا تعاقده مع عليان في صفقة انتقال حر، وأكد عبر حسابه الرسمي على تويتر توقيع المدافع على عقد يمتد لثلاث سنوات ويبدأ من الموسم الرياضي القادم 2020-2021.

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واستغلت الإدارة الهلالية دخول مدالله الفترة الحرة في عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري مع التعاون وحصلت على توقيعه في صفقة مجانية، بعدما كانت قد حاولت جاهدة شراءه من التعاون خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

صحيفة الرياضية أوضحت أن التعاون سيتقدم بشكوى ضد اللاعب والهلال استنادًا على وجود بند في عقد عليان يُجبره على انتظار عرض التجديد من النادي حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة في عقده.

وأكدت الصحيفة السعودية في نفس الوقت أن الإدارة الهلالية ستبدأ مفاوضات مع نظيرتها في التعاون لشراء مدة الـ6 أشهر المتبقية في عقد عليان، مما يُتيح للنادي ضم اللاعب السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي بدلًا من الانتظار للميركاتو الصيفي.

صاحب الـ24 عامًا خريج قطاع الشباب في التعاون، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وقد توج مسيرته الجيدة مع سكري القصيم بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي بعد التفوق على الاتحاد في المباراة النهائية وإقصاء الهلال في نصف النهائي، والتأهل لدوري أبطال آسيا 2020 بعد إنهاء الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث.

ويُجيد عليان اللعب في وسط الملعب بجانب الظهير الأيمن مركزه الأساسي، وقد لعب هذا الموسم مع التعاون 13 مباراة سجل بها هدفًا وحيدًا.

يذكر أن التعاون يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في سبع مباريات والتعادل في واحدة وخسارة الخمسة المتبقية.