نجم العالمي الأسبق لمشجع آخر: لن أسامحك

أصبحت الصدامات بين فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، وبعض جمهور ناديه، عرضًا مستمرًا كل يوم وليلة.

أشهر الصدامات بين الهريفي وجمهور النصر:

نجم العالمي الأسبق اشتهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتوجيه النقد الدائم للفريق، في محاولة منه لتصحيح الأوضاع.

نسبة كبيرة من جمهور النصر لا تتفق مع آراء الهريفي، والبعض طالبه كثيرًا باختيار الوقت المناسب لتوجيه النقد للاعبين، في الوقت الذي يصر به هو على رأيه بضرورة النقد للبناء.

صدامات الهريفي مع جمهور ناديه كثيرة، لكن ربما انتشرت منذ أن خرج باكيًا، عبر إحدى المساحات بـ"تويتر"، متهمًا الجمهور بالتسبب في إبعاده عن تولي أي منصب بالنادي، لعدم دعمه لهم. (طالع التفاصيل)

وقتها تعاطف معه البعض، لكن تمسك البعض الآخر برفضه له، حتى أعرب أحدهم عن سعادته بدموع الهريفي، ليرد الأخير سائلًا الله أن يبتلي المشجع. (طالع التفاصيل)

صدام جديد حدث بالأمس، بعدما طالبه أحدهم بضرورة السعي وراء كسب محبة الجمهور على "تويتر"، ليرد اللاعب الأسبق: "لما يكبرو شوي بيفهمووو". (طالع التفاصيل)

"سأحارب أمثالك لتأخيركم عملي بالكيان":

الهريفي تحدث بالأمس، عبر إحدى المساحات على "تويتر"، وكالعادة لقت آرائه ترحابًا من البعض، ورفضًا قاطعًا من آخرين.

أحدهم كتب له: "يافهد من الاخر وعلى بلاطه حنا كجمهور النصر لن نرضى تمسك منصب في النصر طول عمرك ارتاح وريح ماراح تاخذ منصب سوا حاربت الاداره والاعبين او لا ريحنا واهجد".

فجاء رد فهد الهريفي: "منصبي محاربت امثالك .. لانها للاسف تأخر العمل في كياني".

منصبي محاربت امثالك .. 🔥

لانها للاسف تأخر العمل في كياني .. 💪 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 3, 2021

"لن أسامحك":

مشجع آخر اتهم الهريفي بالتمرد على النصر في فترة الأمير فيصل بن تركي، مؤكدًا أنه ساوم النادي بإقامة حفل اعتزال له.

وكتب المشجع: "فيك تناقض عجيب وتدعي باللي تسويه إنه لمصلحة الكيان، وعلى وقت فيصل بن تركي أقالوا مدير الكرة سلمان القريني، وطلبوك تكون بديل وساومتهم بحفل الإعتزال. قال إنه يحب الكيان قال".

وجاء رد الهريفي عليه: "اقسم بمن احل القسم انك ما صدقت، وين تروح من الله لن اسامحك".

اقسم بمن احل القسم انك ما صدقت

وين تروح من الله لن اسامحك . — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) October 4, 2021

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