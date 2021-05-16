العالمي قدم موسمًا متواضعًا

أكد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، أنه سيعتزل الوسط الرياضي بالكامل في الموسم المقبل، لكن بشرط أن تفعل إدارة العالمي الحالية برئاسة مسلي آل معمر أمرًا واحدًا.

العالمي حقق أول أمس الجمعة الفوز أمام العين بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتحتل كتيبة المدرب مانو مينيزيس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المركز الرابع، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انا داعم ومحب للادارة، وكلي عشم وامل في عدم تكرار الاخطاء السابقة ومنها فريق كبير له تاريخه وجماهيره يلعب طول الموسم بإثنين او ثلاثة فقط من الاجانب وغيره كامل".

وأضاف: "لذلك انا اعلن اعتزالي من الكتابة او الكلام في الوسط الرياضي طول الموسم القادم اذا سجل النصر ثلاثة لاعبين غير الأوزبكي".

انا داعم ومحب للادارة

وكلي عشم وامل في عدم

تكرار الاخطاء السابقة ومنها فريق كبير له تاريخه وجماهيره يلعب طول الموسم بإثنين او ثلاثة فقط من الاجانب وغيره كامل .



لذلك

انا اعلن اعتزالي من الكتابة او الكلام

في الوسط الرياضي طول الموسم القادم

اذا سجل النصر ثلاثة لاعبين غير الأوزبكي — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 15, 2021

العالمي كان قد تعاقد مع الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي باختاكور الأوزبكي، لكن تمت إعارته بعدها بأيام إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي.

وجاء قرار الإعارة بعدما فشل النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تتيح له قيد لاعبين جدد في قائمته.

ومن المقرر أن يعود الأوزبكي للعالمي بنهاية الموسم الجاري، إذ تم قيده بالفعل في القائمة الآسيوية للفريق بدلًا من المصاب بيتي مارتينيز.