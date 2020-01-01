كيف تأهل النصر للعالمية دون الفوز بدوري أبطال آسيا؟

نادي النصر هو أول فريق سعودي يتأهل لكأس العالم للأندية، وكان ذلك في النسخة الأولى عام 2000 دون الفوز بدوري أبطال آسيا، فكبف تأهل النصر للعالمية؟

في جميع دوريات العالم تجد ناديان أو أكثر في صراع دائم على إثبات الهيمنة، سواءً بعدد مرات الفوز بالدوري أو الكأس أو حتى البطولات القارية والعالمية.

لا يختلف الأمر في الدوريات العربية لا سيما الدوري السعودي ، والذي نجد فيه قطبين هما النصر والهلال دائمًا في صراع مستمر، وما يؤجج هذا الصراع هو أنهما جارين في أحد ضواحيي العاصمة الرياض.

من المعروف لدى مشجعين كرة القدم أن تأهل أي فريق لكأس العالم للأندية يلزمه بالفوز بالبطولة القارية، فعلى سبيل المثال تأهل الزعيم للمسابقة في 2019 بعد الفوز بدوري أبطال آسيا ، لكن هناك فريق في السعودية تأهل للعالمية دون الفوز بدوري الأبطال هو نادي النصر .

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كيف تأهل النصر للعالمية؟

كانت النسخة الأولى من كأس العالم الأندية في عام 2000 في البرازيل، وكان نظام البطولة مختلف تمامًا عن ما هو معروف في الوقت الحالي.

ترك الاتحاد الدولي لكرة القدم مسألة اختيار المشاركين لكل اتحاد قاري، وبالطبع كان من ضمنهم الاتحاد الآسيوي الذي اختار أن يمثله بطل كأس السوبر الآسيوي لعام 1998 حتى قبل تحديده.

مراسلة الفيفا للاتحادات القارية كان في عام 1998، وفي البداية كان هناك اتجاه في اتحاد القارة الصفراء إلى اختيار أحد الفائزين بالبطولات القارية في عام 1999، لكن كان هناك عائق، وهو أن تحديد الفائز بكل بطولة يكون في آخر العام كما هو الوضع الحالي، فقرر أن يصل للعالمية الفريق الذي يفوز بالسوبر في نفس عام مراسلة الاتحاد الدولي.

فاز النصر بكأس الكؤوس الآسيوية في ذلك العام، وواجه بوهانج ستيلرز الكوري بطل بطولة الاتحاد الآسيوي لأبطال الدوري " دوري أبطال آسيا "، ونجح فارس نجد في الفوز بمجموع المباراتين بعد التعادل 1-1 على أرض الفريق الكوري والتعادل سلبيًا في العاصمة الرياض، ففاز بكأس السوبر الآسيوي وتأهل لكأس العالم للأندية .

ما هي الفرق التي شاركت في كأس العالم للأندية 2000؟

شاركت 8 فرق في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2000 ، اثنان من البرازيل هما فاسكو دا جاما بطل كوبا ليبرتادوريس 1998، وكورنثيانس بطل الدوري البرازيلي في نفس العام.

شارك فريقان من أوروبا أيضًا هما مانشستر يونايتد الفائز بدوري أبطال أوروبا 1998-99 ، وريال مدريد الفائز بكأس الإنتركونتنينتال 1998.

كما شارك النصر في كأس العالم للأندية حينها كبطل لكأس السوبر الآسيوي 1998، والرجاء المغربي بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا 1999 ، ونيكاكسا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية 1999، وملبورن بطل منطقة أوقيانوسيا.

ماذا قدم النصر في كأس العالم للأندية 2000؟

تم تقسيم الثمان فرق المشاركة في كأس العالم للأندية على مجموعتين، ووقع النصر في المجموعة الأولى بجانب كورنثيانس وريال مدريد والرجاء .

كانت بداية العالمي بمباراة ضد البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا وخسر بثلاثة أهدافٍ لهدف، ثم واجه الشقيق المغربي في ديربي عربي كان شرسًا انتهى بفوز فارس نجد بأربعة أهدافٍ لثلاثة، وفي آخر مبارياته خسر من أصحاب الأرض بهدفين نظيفين ودع بهما البطولة من الدور الأول بعد الحصول على المركز الثالث في المجموعة.