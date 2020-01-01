أخبار النصر اليوم | تحذير شديد اللهجة من الإدارة للاعبين

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 25 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 25 إبريل 2020 ...

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | حمدالله والهدافون التاريخيون في موسم واحد من الدوريات العربية

تقارير: الكشف عن سبب رفض هلال سوداني لعرض النصر

رفض الجزائري العربي هلال سوداني، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني، العرض المقدم له من نادي النصر، من أجل ارتداء قميص العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. التفاصيل هنا

مدرب تونسي يكشف دوره في رفع سعر محمد السهلاوي إلى 33 مليون

كشف المدير الفني التونسي عبد الرزاق الشابي مدرب فريق أبها الحالي، عن دوره في انتقال اللاعب محمد السهلاوي إلى نادي النصر السعودي. التفاصيل هنا

فهد الهريفي: أنصح دجانيني بالرحيل عن الأهلي، سيُصبح أفضل

نصح فهد الهريفي نجم النصر والمنتخب السعودي المعتزل مهاجم الرأس الأخضر "دجانيني تفاريس" بالرحيل عن فريقه النادي الأهلي السعودي، موضحًا أنه سيُصبح في وضع أفضل إن أقدم على تلك الخطوة. التفاصيل هنا

إدارة النصر تُحذر لاعبيها من تصريحات السوشيال ميديا

أفادت صحيفة المواطن السعودية أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت حذرت لاعبي الفريق من الظهور أو التحدث عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة والإدلاء بأي تصريحات إعلامية، ذلك بعد الجدل الذي أثاره مهند عسيري مهاجم الأهلي بتصريحاته عبر تويتر عن الهلال ولاعبه هتان باهبري.