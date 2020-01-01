فهد الهريفي: أنصح دجانيني بالرحيل عن الأهلي، سيُصبح أفضل

لاعب النصر الأسطوري يتحدث

نصح فهد الهريفي نجم النصر والمنتخب السعودي المعتزل مهاجم الرأس الأخضر "دجانيني تفاريس" بالرحيل عن فريقه النادي الأهلي السعودي، موضحًا أنه سيُصبح في وضع أفضل إن أقدم على تلك الخطوة.

دجانيني يلعب مع الأهلي منذ انضم إليه قادمًا من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي عام 2018 مقابل ما يزيد عن 10 ملايين يورو، ويُعد من العناصر الأساسية والمهمة في الفريق خلال الموسمين الأخيرين رغم تغير المدربين.

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الهريفي سُئل خلال حوار مع صحيفة الرياضية السعودية عن اللاعب الذي ينصحه بالرحيل عن فريقه، فأجاب "أنصح دجانيني بالانتقال، فلو كان في نادٍ غير الأهلي لأخذ وضعًا أفضل".

واختار الهريفي خبر الإعلان عن تواجده في قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العالم 1994 كأحد أهم الأخبار وأعلاها قيمة في مسيرته الكروية، فيما قال عن التجربة الأصعب "عانيت عام 1993 بعد إيقافي الظالم مع المنتخب السعودي لكرة القدم، كانت لحظة صعبة مررت بها وتجاوزتها بالعزيمة والإصرار".

ودعا الهريفي الإعلام الرياضي لعدم البحث في الماضي والحديث الجدلي عن عدد البطولات والتاريخ وكل تلك الأمور، موضحًا أن المستقبل هو الأهم.

إذ قال ردًا على سؤال حول سبب الحديث المتواصل عد الماضي "هذا سؤل مهم، ليته يعمم على الكثيرين في الوسط الرياضي، ألَّا نناقش الماضي، ونفكر في المستقبل. أعتقد أنه نوع من التعصب ولا يوجد فيه واقعية، فالهدف منه ليس البحث عن الحقيقة والتاريخ، بل التعصب والانتصار للذات".