مدرب تونسي يكشف دوره في رفع سعر محمد السهلاوي إلى 33 مليون

فجر الشابي مفاجأة كبيرة بعدما أشار إلى رفضه رحيل السهلاوي إلى النصر

كشف المدير الفني التونسي عبد الرزاق الشابي مدرب فريق أبها الحالي، عن دوره في انتقال اللاعب محمد السهلاوي إلى نادي النصر السعودي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تصريحات الشابي التي أكد فيها إنه كان سببًا في صفقة انتقال المهاجم محمد السهلاوي من القادسية إلى النصر بتكلفة مالية بلغت 33 مليون ريال.

وفجر الشابي مفاجأة كبيرة بعدما أشار إلى رفضه رحيل السهلاوي إلى النصر بمبلغ 1.5 مليون ريال مقابل صفقة إعارة عندما كان مدربًا للقادسية.

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وسرد الشابي كواليس هذه الصفقة قائلاً : خلال هذه الفترة وافق عبد الله الهزاع رئيس القادسية شفهيًا مع النصر على إعارة اللاعب بمبلغ مليون ونصف المليون ريال في فترة التسجيل الشتوية حينما كان القادسية ينشط في دوري الأولى، لكنني تدخلت وتسببت في إيقاف الصفقة.

وأضاف الشابي ليؤكد أن هذا القرار تسبب في بقاء اللاعب والتأهل إلى الدوري الممتاز حينها، وبعد ذلك تم إنجاز الصفقة للنصر بمبلغ يقارب 33 مليون ريال.

وأكد الشابي أن هذا الأمر تسبب في تحقيق فائدة كبيرة للقادسية واللاعب على حد سواء، ليم تسجيل واحدة من أكبر صفقات الانتقال في الكرة السعودية.

وانتقل السهلاوي إلى النصر في عام 2009 قادمًا من صفوف فريق القادسية، وخلال أعوامه العشرة التي قضاها المهاجم في أصفر العاصمة، فاز بثلاثة ألقاب للدوري السعودي للمحترفين، 2014 و2015 و2019، وكأس ولي العهد 2014.