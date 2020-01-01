أخبار النصر اليوم | "مذبحة" اللاعبين، وحمدالله يُعادل رقم هالك في دوري الأبطال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم السبت 19 سبتمبر 2020 ...

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حمدالله يُعادر رقم هالك التاريخي في دوري أبطال آسيا

سجل عبد الرزاق حمدالله هدفًا خلال مباراة النصر أمام سباهان في دوري أبطال آسيا يوم أمس، ليُواصل بذلك التسجيل للمباراة الثامنة على التوالي، وقد أحرز خلال تلك المباريات تسعة أهداف.

هذا الأمر جعله يُعادل رقم المهاجم البرازيلي هالك بإحراز 9 أهداف متتالية في البطولة عام 2017، وستكون أمام المهاجم المغربي فرصة تحطيم الرقم خلال مواجهة السد القطري يوم الإثنين القادم.

أخبار إيجابية حول إصابة حمدالله أمام سباهان

تعرض عبد الرزاق حمدالله للإصابة خلال مواجهة سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا مساء أمس، وقد أوضح مصدر مسؤول في النادي موقف اللاعب من مواجهة السد يوم الإثنين القادم. التفاصيل هنا

براد جونز ثاني أفضل لاعبي الجولة الرابعة في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تتويج بغداد بونجاح لاعب السد القطري كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا باختيار موقع الإحصائيات البارز "أوبتا"، وقد حل براد جونز حارس مرمى النصر ثانيًا.

📊 أوبتا تختار بغداد بونجاح كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من #دوري_أبطال_آسيا .



لكن من هو خيارك المفضل بين هذه الأسماء ليكون لاعب الجولة؟ 🤔



صوّت الآن 👈 https://t.co/XRE0WPwtiv pic.twitter.com/g8xkKy7X34 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 19, 2020

وأتاح الاتحاد القاري للجمهور فرصة اختيار لاعب الجولة بين 8 لاعبين بينهم حارس المرمى الأسترالي.

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