أخبار إيجابية حول إصابة حمدالله أمام سباهان

مهاجم النصر تعرض لإصابة خلال مباراة دوري أبطال آسيا

أثار عبد الرزاق حمدالله قلق الجميع في نادي النصر السعودي مساء أمس بخروجه مصابًا من المباراة أمام سباهان أصفهان ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الهداف المغربي تُوج رجلًا للمباراة بعدما ساهم بقوة في الفوز بهدفين دون رد وضمان تأهل فريقه رسميًا لدور الـ16، إذ صنع الهدف الأول للمدافع عبد الله مادو وسجل الثاني بنفسه من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

حمدالله غادر الملعب عند الدقيقة الـ84 للإصابة وشارك بدلًا منه المهاجم السعودي عبد الفتاح آدم، ولكن صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مصادر في النصر أن الإصابة بسيطة ولا تدعو للقلق.

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وأوضح المصدر أن حمدالله عانى من آلام خفيفة في العضلة الضامة، لكنها لن تمنعه من التدرب رفقة زملائه اللاعبين اليوم السبت استعدادًا لمواجهة السد القطري مساء الإثنين القادم.